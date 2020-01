Lire entre les lignes des prédictions et priorités de Mark Zuckerberg pour les années 2020 – Econsultancy

Alors que nous entamons une nouvelle décennie, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a publié ses prévisions et priorités pour les années 2020.

Zuckerberg contrôle efficacement les plateformes utilisées par des milliards de personnes dans le monde chaque mois et est donc l’une des personnes les plus influentes sinon les plus puissantes au monde. En tant que tel, ses prédictions et priorités méritent une attention particulière.

Voici un aperçu d’eux, de leur signification et des questions qu’ils soulèvent.

Changement générationnel

Selon Zuckerberg, «À bien des égards, Facebook est une entreprise du millénaire avec les problèmes de cette génération à l’esprit.» Ceci est une déclaration intéressante étant donné que la génération Z, la génération née entre 1997 et 2012, est de plus en plus importante et que les cadres et les spécialistes du marketing sont réfléchissant déjà à la façon dont ils peuvent se préparer pour la génération Alpha, le groupe qui vient après la génération Z.

Les milléniaux sont sans aucun doute encore très importants, mais le risque pour Zuckerberg est que lui et Facebook auront de plus en plus de mal à rester connectés avec les jeunes générations qui guideront les tendances technologiques des années 2020.

Ici, l’essor de TikTok semble particulièrement important. Alors que Zuckerberg a publiquement critiqué TikTok, le géant des médias sociaux se préparerait à lancer un copieur TikTok en Inde. De plus, l’année dernière, des articles de presse ont fait surface indiquant que Facebook avait essayé mais n’a pas réussi à acquérir Musical.ly, une application chinoise de synchronisation labiale qui était le prédécesseur de TikTok.

Source: Shutterstock

Pour maintenir sa domination dans les années 2020, Facebook devra en réalité faire plus que copier, acquérir ou écraser de nouveaux services populaires. Même Snapchat, que Facebook a ciblé et laissé pour mort, est maintenant de retour.

L’innovation est essentielle pour Facebook dans les années 2020 et si elle surestime à quel point elle est connectée aux besoins, aux désirs et aux comportements des jeunes consommateurs, sa capacité à fournir cette innovation pourrait être compromise.

Une nouvelle plateforme sociale privée

Les individus partagent moins publiquement sur les plateformes sociales et le pivot vers privé de Facebook en est responsable. Heureusement pour Zuckerberg, ses acquisitions opportunes d’Instagram et de WhatsApp signifient que Facebook est théoriquement bien placé pour faire fonctionner le pivot vers le privé.

Mais Facebook devra faire face à un certain nombre de défis.

Premièrement, il devra trouver comment monétiser les expériences sociales plus intimes que recherchent les consommateurs. Facebook peut introduire des publicités dans WhatsApp, par exemple, mais il n’est pas clair qu’elles seront aussi attrayantes pour les annonceurs et cela risque de contrarier les utilisateurs qui n’avaient auparavant promis aucune publicité.

Deuxièmement, Instagram devra de manière réaliste être un élément clé d’un pivot vers le privé réussi, mais la croissance du service est tombée de manière inattendue à un seul chiffre. Si Instagram perd une partie de son attrait pour TikTok, Snapchat et d’autres, cela compliquera et augmentera probablement le risque associé au désir de Zuckerberg de «reconstruire» l’infrastructure sociale de son entreprise.

Opportunité de décentralisation

Selon Zuckerberg, 140 millions de petites entreprises utilisent des services appartenant à Facebook, mais il a également révélé qu’elles le faisaient «principalement gratuitement». C’est à la fois un problème et une opportunité pour Facebook.

Générer plus de revenus à partir des petites entreprises est le moyen le plus évident pour l’entreprise de stimuler la croissance future des revenus et à cette fin, Zuckerberg dit que «au cours de la prochaine décennie, nous espérons développer les outils de commerce et de paiement afin que chaque petite entreprise ait un accès facile à la même technologie qu’avant, seules les grandes entreprises possédaient. »

Ces outils pourraient inclure des vitrines pour Instagram, des outils de communication d’entreprise pour Messenger et des paiements WhatsApp. Il convient toutefois de noter que bon nombre d’entre elles existent déjà.

De plus, il existe déjà de grandes entreprises comme Shopify et Square qui ont bâti des entreprises d’un milliard de dollars dans les années 2010 en proposant des outils adaptés aux petites entreprises. Cela soulève la possibilité que si Facebook veut réussir à courtiser les petites entreprises pour ouvrir leurs portefeuilles, il devra proposer des offres totalement nouvelles.

La prochaine plateforme informatique

Zuckerberg estime que «même si je m’attends à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie.»

Le chef de Facebook a mis son argent là où se trouve sa bouche; son entreprise a dépensé des milliards en acquisitions VR / AR et continue de faire des investissements de premier plan dans ces technologies. Pourtant, le manque d’adoption grand public de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée soulève de nombreuses questions sur la vision de Zuckerberg pour l’avenir.

Le fait que la prédiction de Zuckerberg repose sur l’attente d’une percée impliquant des lunettes AR semble particulièrement discutable. Les produits existants, à savoir Google Glass et Snap Spectacles, n’ont pas réussi à se propager et rien n’indique que des produits similaires répondent à un besoin réel du marché. Si quoi que ce soit, les capacités croissantes des smartphones créent sans doute une barrière encore plus élevée pour la technologie des lunettes AR.

De nouvelles formes de gouvernance

Après Cambridge Analytica et les craintes d’ingérence étrangère lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, Facebook a été au centre de la tempête de feu sur la vie privée, la protection des données des consommateurs, la liberté d’expression, la censure et la désinformation parrainée par l’État. En écrivant que «je ne pense pas que les entreprises privées devraient prendre autant de décisions importantes qui touchent aux valeurs démocratiques fondamentales», Zuckerberg tente essentiellement de résoudre les problèmes les plus urgents auxquels son entreprise est confrontée. En invitant la réglementation, il essaie de soutenir le récit que Facebook veut faire la bonne chose mais a besoin que les gouvernements agissent en premier.

Cyniquement, la déclaration de Zuckerberg reflète le fait que le chat réglementaire est sorti du sac et qu’il le sait. La seule question est de savoir à quoi ressemblera la réglementation et il est déjà évident que Facebook ne laissera pas passivement les régulateurs décider de ce qui doit être fait. Au lieu de cela, Facebook tente de façonner la réglementation régissant son empire et, comme toute grande entreprise, il peut s’attendre à saisir l’occasion de promouvoir une législation qui profite réellement à son entreprise au détriment des autres.

La grande question: étant donné que Big Tech est devenu un fouet pour de nombreux intérêts politiques, même des partis politiques qui s’accordent sur quelques questions, à quel point Facebook réussira-t-il à lutter contre la réglementation qui a un impact négatif sur son entreprise? La réponse à cette question déterminera probablement dans une large mesure si le succès rencontré par Facebook dans les années 2010 se poursuivra sans relâche dans les années 2020.

