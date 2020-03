L’Islande bénéficie d’une réduction de 29% de l’utilisation de plastique

L’Islande a déclaré qu’elle était déterminée à gagner sa guerre contre le plastique “sans reverser un centime au client”.

// L’Islande annonce une réduction de 29% de l’utilisation de plastique

// Le détaillant affirme que 3 794 tonnes ont été retirées à ce jour, le poids équivalent de 36 rorquals bleus

// Il y a deux ans, l’Islande s’est engagée pour la première fois au Royaume-Uni à retirer entièrement le plastique des produits de marque propre d’ici la fin de 2023

L’Islande a annoncé une réduction de 29% de son utilisation globale d’emballages en plastique, deux ans après l’engagement du leader du commerce de retirer le plastique de tous les emballages de produits de marque propre d’ici la fin de 2023.

Le détaillant de produits surgelés a déclaré qu’il était le premier au monde à prendre un tel engagement et a ajouté qu’il restait le seul épicier britannique à s’être engagé à retirer le plastique dans son intégralité de sa propre gamme d’étiquettes.

L’Islande s’est vantée que la réduction de 29 pour cent reflète la suppression de 3 794 tonnes de son utilisation annuelle de plastique, le poids équivalent de 36 rorquals bleus.

Le détaillant a déclaré qu’il était toujours déterminé à gagner sa guerre contre le plastique «sans reverser un centime au client», en investissant pour rendre des solutions durables sans plastique accessibles à ses millions de personnes.

L’Islande a déclaré que 74 lignes de ses plats surgelés ont été déplacées du plastique noir non recyclable vers des plateaux à base de carton.

En plus de son travail d’élimination du plastique noir, l’Islande a déclaré qu’elle avait “accompli des progrès importants” dans la lutte contre d’autres plastiques difficiles à recycler, notamment le PVC et le polystyrène.

“Nous avons reçu un soutien écrasant du public lorsque nous avons annoncé notre engagement en janvier 2018, et je suis extrêmement fier des progrès que nous avons réalisés au cours des deux dernières années”, a déclaré le directeur général d’Islande, Richard Walker.

«La suppression de 29% à ce stade est un véritable jalon dans notre parcours et nous continuons à innover et à nous développer, semaine après semaine et tonne par tonne.

«L’ampleur du défi que nous avons relevé est énorme, en partie en raison du manque de solutions alternatives dans certains cas, de l’infrastructure de l’industrie manufacturière qui, dans de nombreux cas, est construite autour de l’utilisation du plastique, et bien sûr du fait que nous sommes les seul détaillant à avoir pris un engagement de «totalité».

«Bien que nous ayons constaté une évolution prometteuse de l’utilisation du plastique dans l’industrie et une augmentation significative de la sensibilisation des consommateurs à ce problème depuis le début de 2018, nous restons le seul détaillant à avoir pris cet engagement.

“Nous anticipons maintenant la prochaine phase de notre voyage, tout en continuant à engager nos clients en trouvant des solutions évolutives et conviviales, démocratisant véritablement le choix pour faire des options d’emballage durable une réalité abordable pour tous.”

L’Islande a déclaré avoir engagé près de 100 fournisseurs d’étiquettes propres pour établir des groupes de travail et définir des cadres pour l’enlèvement du plastique, avec un plan de réaménagement défini pour chaque ligne.

Le détaillant a également collaboré avec des collègues des opérations et mené des recherches avec les clients pour s’assurer que les solutions développées étaient adaptées à leur objectif.

En outre, il a déclaré qu’il encourageait tous ses fournisseurs de marque à adopter une approche collaborative sur la réduction des emballages en plastique.

La guerre plus large de l’Islande contre le plastique comprend un essai à grande échelle qui a réduit le plastique de 93% dans les lignes de produits, le premier magasin gratuit de sacs en plastique du Royaume-Uni, l’offre d’une gamme de Noël en plastique réduite et l’installation de distributeurs automatiques inversés dans les magasins – qui ont jusqu’à présent collecté plus de 1,2 million de bouteilles en plastique.

Le détaillant a ajouté que les opérations du magasin ont été résolues pour retirer le plastique dans la mesure du possible, dans le but de réduire autant que possible l’empreinte plastique.

Cela comprenait le développement et l’essai à grande échelle d’un sac de transport en papier super solide et réutilisable.

