L’Istat confirme le déclin de la population, jamais un roulement de générations aussi bas depuis 1918

Pour la cinquième année consécutive, la population italienne diminue en 2019: au 1er janvier 2020, le nombre de résidents est de 60 millions 317 mille, 116 000 de moins sur une base annuelle. Cette réduction est due aux équilibre négatif de la dynamique naturelle (naissances-décès) était de -212 000 unités l’année dernière, seulement partiellement atténuée par un solde migratoire extérieur largement positif (+ 143 000).

C’est la photographie prise par leISTAT, ce qui confirme le plus faible niveau d’échanges naturels jamais exprimé par le pays depuis 1918: pour 100 personnes décédées, seuls 67 enfants arrivent, il y a dix ans il y en avait 96.

Tout cela tout en restant positif mais en ralentissement flux migratoires nets avec l’étranger: le solde est de +143 milliers, 32 milliers de moins qu’en 2018.

Au vu des premiers résultats provisoires, l’année qui vient de s’achever n’est donc pas marquée, en ce qui concerne l’image démographique nationale, de changements importants, renversements de tendance ou chocs soudains et temporaires sur la période. En effet, 2019 est une année – selon Istat – où les tendances démographiques sont d’un point de vue cyclique en ligne avec celles en moyenne exprimées ces dernières années.

La preuve documente encore une foisfaible taux de fertilité, une augmentation régulière et attendue de l’espérance de vie, qui s’accompagne, comme d’habitude, d’une dynamique dynamique de migration internationale.

la le déclin de la population se concentre principalement dans le sud (-6,3 pour mille) et dans une moindre mesure au Centre (-2,2 pour mille). Au contraire, poursuit le processus de croissance démographique dans le Nord (+1,4 pour mille).

la le solde migratoire avec l’étranger à 2019 est positif pour 143 mille unités, en raison du fait que face à dsur les 307 mille inscriptions de l’étranger, il n’y a que 164 mille annulations. Ce chiffre est clairement en baisse par rapport à celui des deux années précédentes (en moyenne plus de 180 000 unités supplémentaires par an) et même inférieur à la moyenne des cinq dernières années (+ 156 000).

Au niveau territorial, toutes les régions sont affectées par des flux migratoires positifs avec les pays étrangers, cependant sous une forme plus prononcée dans le Nord (3,1 pour mille habitants) et dans le Centre (2,9 pour mille), par rapport à un Mezzogiorno moins attrayant (1,1 pour mille). La région avec la dynamique de migration internationale la plus animée est l’Émilie-Romagne (3,8 pour mille), qui précède la Toscane (3,7) et la Lombardie (3,5), tandis que les niveaux minimaux sont jumelés à la Sicile et à la Sardaigne ( 0,6 pour mille).