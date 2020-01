L’Istat photographie un pays divisé en deux, dans le PIB par habitant du Nord-Ouest deux fois plus que dans le Sud

L’Italie reste un pays divisé en deux en matière de richesse. Pour accéder aux phares sur l’écart entre le Nord et le Sud du pays, il y a pensé ISTAT dans le rapport sur Comptes économiques territoriaux, selon lequel le PIB italien en volume, il a augmenté en 2018 de 1,4% au Nord-Est, de 0,7% au Nord-Ouest et au Centre et de 0,3% au Sud.

significatif l’écart au niveau du PIB procapite, qui voit la zone Nord-Ouest en haut du classement avec une valeur nominale de plus de 36 milliers d’euros, presque le double de celui du Mezzogiorno, soit environ 19 milliers d’euros par an.

Dans la région des Marches, la croissance la plus rapide ralentit la Lombardie

Je suis régionalement Marches pour enregistrer la plus forte croissance du PIB, avec une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente. Une reprise décisive de la production est également à noter pour les Abruzzes, où le PIB a augmenté de 2,2% contre 0,6% en 2017, et pour la province autonome de BolzanoBozen (+ 2%).

Au-dessus de la moyenne nationale trois autres régions du Sud se positionnent: Sardaigne et Pouilles (+ 1,4%) et Molise (+ 1,2%). En Lombardie, la croissance économique ralentit sensiblement: en 2018, le PIB a augmenté de 0,5%, contre + 2,2% l’année précédente.

En Campanie et en Calabre, les baisses les plus importantes

Le Latium (-0,2%) et la Sicile (-0,3%) clôturent 2018 avec une baisse du PIB en volume, mais les baisses les plus importantes se trouvent en Campanie (-0,6%) et en Calabre (-0, 8%). Quant aux dépenses de consommation des ménages, la tendance en 2018 est positive et égale à 0,9% juste au dessus de celle du PIB (+ 0,8%).

Phares sur la consommation

En 2018 en Italie, le dépenses de consommation finale des ménages par habitant, évalué aux prix courants, a été 17,8 milliers d’euros. la des dépenses plus élevées par habitant sont enregistrées dans le Nord-Ouest (20,6 milliers d’euros) et dans le Nord-Est (20,4 milliers d’euros); le Sud confirme cependant le domaine dans lequel le niveau des dépenses est plus faible (13,7 milliers d’euros).

Plus en détail sur le territoire, le niveau le plus élevé de consommation finale par habitant est enregistré dans le Val d’Aoste et dans la province autonome de Bolzano-Bozen (respectivement 25,5 milliers et 24,3 milliers d’euros).