L’Italie est un pays en difficulté. À ceux des vingt-deux.

4 avril 2020, par Leopoldo Gasbarro

Consommation, épargne, bureaucratie et affaires. Alessandro Plateroti, Paolo Martini et Giuliano Noci analysent le moment difficile que le pays a traversé. La consommation s’effondre, les entreprises s’arrêtent, la productivité disparaît. Parallèlement à toutes les préoccupations qui émergent de la pandémie, celles liées au monde du travail et à celui des investissements sont en augmentation. Comment trouver son chemin, à quoi s’attendre?

