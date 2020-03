L’Italie et l’Espagne prennent des mesures drastiques avant l’avancée du coronavirus

La suspension des cours à Madrid affectera les crèches, les collèges et les universités de la région à partir de mercredi et pour une période de deux semaines, ont déclaré la présidente du gouvernement régional, Isabel Díaz Ayuso, et le ministre de la Santé du gouvernement central , Salvador Illa.

Les centres rouvriront le 26 mars si les autorités sanitaires le jugent opportun. La mesure touchera, selon le journal El País, environ 1,5 million d’élèves.

Avec environ 469 cas confirmés et 16 morts, Madrid est la zone la plus touchée d’Espagne par COVID-19.

Lee: Coronavirus coule le peso mexicain, le BMV, le pétrole et Wall Street

“Il n’a pas été facile de prendre cette décision”, a déclaré Ayuso lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a également recommandé aux personnes âgées ou malades chroniques de ne pas quitter leur lieu de résidence.

Ayuso et Illa ont appelé les entreprises à faciliter le télétravail et à donner à leurs employés une certaine flexibilité dans le temps.

Plus tôt, le président espagnol Pedro Sanchez a déclaré que le gouvernement préparait un plan pour un crash contre le coronavirus qui sera mis en œuvre dès que possible. Sans entrer dans les détails, Sanchez a déclaré que l’exécutif travaille sur le plan depuis deux semaines et est maintenant prêt à le déployer en collaboration avec les syndicats et les employeurs.

.