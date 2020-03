“L’Italie, la beauté à partager”: le spot de la beauté de notre pays (VIDEO)

4 mars 2020, par Alessandra Caparello

Soixante secondes ne suffisent peut-être pas, mais elles donnent certainement une idée de la façon dont l’Italie est l’un des pays les plus attractifs du monde. Du nord au sud, la botte est riche en histoire, traditions, art et culture et quelques aperçus peuvent être vus à partir d’une vidéo publiée par Visit Italy.

Ça s’appelle “L’Italie, la beauté à partager” la vidéo lancée sur les réseaux sociaux du guide en ligne de l’Italie dans laquelle sont racontées les sensations vécues par les voyageurs et partagées par eux-mêmes sur Instagram. Une vidéo partagée par de nombreuses personnes pour soutenir notre pays dans un moment difficile comme aujourd’hui, aux prises avec l’urgence du coronavirus.

