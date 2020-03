L’Italie met en œuvre des mesures draconiennes pour arrêter le coronavirus.

Tout au long de la journée, le trafic routier, ferroviaire et aérien entre la capitale lombarde, Milan et Rome et d’autres parties du pays n’a pas été interrompu, tandis que plusieurs régions du sud ont annoncé que des quarantaines seront imposées à tous ceux qui arrivent de la Zones interdites

Le président du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a signé le décret qui veut lutter contre la propagation imparable du coronavirus, qui a déjà fait 233 morts et plus de 5000 infectés et a fait de l’Italie le principal centre d’intérêt européen.

La norme isole et paralyse pratiquement une zone qui comprend toute la région de Lombardie et les 14 autres provinces du nord de l’Italie: Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venise, Pádua, Verbano-Cusio-Ossola, Trévise, Vercelli, Novara, Asti et Alessandria, et où 16 millions de personnes vivent au total.

La mesure la plus extrême est celle qui interdit l’entrée ou la sortie de ce territoire, sauf pour des raisons prouvées de travail ou extraordinaires comme raisons de santé.

Et entre autres, la fermeture des crèches, des écoles de tous niveaux et des universités, publiques et privées, est prolongée jusqu’au 3 avril, et les gymnases, piscines, stations de ski, centres culturels, discothèques, théâtres, cinémas sont également fermés les pubs

Toutes les manifestations publiques et compétitions sportives sont suspendues, à l’exception de celles des professionnels qui devront se produire à huis clos, et les mariages et funérailles sont interdits.

Les bars et restaurants sont ouverts jusqu’à 18 h, mais en gardant un espace d’au moins un mètre entre les personnes.

Et pour le reste de l’Italie, les mesures déjà approuvées sont renforcées, telles que la fermeture des écoles, et les théâtres, cinémas, musées et monuments sont également fermés.

À Rome, les principaux monuments et musées ont fermé jusqu’au 3 avril, conformément au décret extraordinaire.

Le Colisée, le Mont Palatin, les Forums, les Thermes de Caracalla, le Panthéon, les Musées du Vatican … ont accroché les panneaux fermés au milieu de la déception des (peu) touristes qui déambulent encore dans la ville éternelle, comme que dans de nombreuses autres destinations en Italie, comme les ruines de Pompéi à côté de Naples.

