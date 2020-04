L’Italie, première au monde pour sa réputation dans la gestion de COVID-19

L’Italie occupe la première place du classement mondial comme exemple à suivre dans la lutte contre COVID-19.

C’est ce qui est ressorti de la enquêtes menées par Zwan, agence de marketing de réputation, et SEMrush, Plateforme SaaS de gestion de la visibilité en ligne d’où il ressort que notre pays est perçu comme un exemple à suivre, premier au monde pour sa réputation dans la gestion de l’urgence pandémique.

Bien que les deux études aient examiné des paramètres différents, les deux sont arrivées à la même conclusion, à savoir, La réputation de l’Italie, tant auprès de ses citoyens que des États étrangers, sera renforcée à la fin de l’urgence.

La métologie

Zwan il a utilisé leAlgorithme d’évaluation de la réputation, qui pèse et mesure les dimensions de la réputation, certifiant une série de paramètres objectifs et subjectifs, grâce à la technologie blockchain.

En détail, une analyse de l’intelligence médiatique a été réalisée, recueillant et comparant le sentiment des principaux journaux nationaux et étrangers, les certificats publics des différents États, en particulier dans le secteur de la santé, et une analyse de la réputation de sites Web, qui traitait des SEMRush, qui a analysé des millions de publications partagées sur les réseaux sociaux, la place publique où chacun de nous peut exprimer son opinion, en notant le sentiment général et la perception concernant la gestion de l’urgence.

Les résultats pour les États européens

Immédiatement après l’Italie, on retrouve dans le classement des pays qu’ils ont réussi Corée du Sud et Estonie: le premier, qui semble avoir chéri la lutte contre l’épidémie Mers de 2015, a mis en place un système de contrôles stricts grâce à l’application “Corona 100m” et à l’aide experte du big data, malgré les controverses liées à la vie privée des les citoyens; le second, qui récolte les fruits de la profonde transformation numérique mise en œuvre au cours des cinq dernières années, facilite désormais tous les processus pour faire face à la crise et aux distanciations sociales, sans que cela compromette beaucoup la structure de production du pays.

La réputation italienne s’est développée notamment en leadership, étroitement liée à la figure du Premier Comte, qui suscite l’appréciation au niveau national et international.

De bons résultats également au niveau gouvernance, pour la gestion sociale et politique de l’urgence, et de la Santé Publique Italienne, gratuite et ouverte à tous, vue contrairement aux situations diamétralement opposées d’autres états, comme les USA.

Quant à la place la performancemalgré la situation initiale de l’Italie et le fort endettement pour soutenir l’économie nationale dans cette situation sans précédent, cela n’a pas particulièrement affecté la réputation financière du pays.

Enfin, en ce qui concerne les parties prenantes, ce sont les institutions internationales et les citoyens eux-mêmes qui ont enregistré une amélioration substantielle de la réputation perçue de la botte.

Cependant, les critiques et les perplexités la gestion de la situation actuelle par des pays jusqu’alors considérés comme des leaders au niveau international, comme l’Allemagne et la France, les écarts entre les contrôles et les mesures de «verrouillage national» ont commencé tardivement, comme le montre l’étude «BBC – Oxford COVID-19 Government Response Tracker». Cette recherche s’accorde également sur la façon dont l’Italie a été la première à se déplacer en Europe, adoptant immédiatement les mesures de quarantaine appropriées.

Ce que les citoyens pensent

Passons à l’analyse de ce que les citoyens pensent qu’en ces jours de quarantaine ils confient plus que jamais leur réflexion aux réseaux sociaux. Pour identifier le sentiment général, ils ont été examinés des milliers de tweets (14 599 en italien et 1 161 en anglais) partagés entre le 28 février et le 28 mars 2020.

Un sentiment général positif envahit les babillards des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne le partage en anglais (41,09% positifs, 20,50% neutres), tandis que parmi les tweets en italien, une attitude plus neutre prévaut, mais les points positifs sont cependant, tripler les messages négatifs (50,30% neutre, 36,76% positif, 12,94% négatif).

Pour les tweets en italien, les hashtags les plus utilisés font référence au virus et aux restrictions (# quarantaine 4 416 tweets, #coronavirus 2 569 tweets, # covid19 1 078 tweets), mais il y a aussi un certain optimisme, avec 504 messages marqués du hashtag #andratuttobene.

Même le les émojis plus fréquents ont une connotation positive, entre applaudissements (1 686), pouce en l’air de l’approbation (328) et coeurs (2 006), mais aussi drapeaux et acronymes italiens (663).

En regardant les articles en anglais, il y a encore une fois un fort intérêt pour notre pays. Le hashtag #Italy est utilisé plus fréquemment (484 tweets) que #coronavirus (369).

L’Italie est également le mot le plus utilisé dans les tweets anglais pendant la période de référence, 1 456 fois, contre 165 en Chine. Ici aussi, les drapeaux et acronymes italiens sont très souvent utilisés (106), tandis que les symboles faisant référence, par exemple, aux États-Unis ne sont que 12. Les coeurs marquent également 100 anglophones, symbolisant l’espoir des utilisateurs que nous pourrons bientôt revenir à la normale .