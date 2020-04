L’Italie résiste grâce aux économies. Fitch: l’Italie vers BBB- avec des perspectives stables.

Fitch rétrograde l’Italie à “BBB-“; Perspectives stables

Fitch amène également l’Italie au bord du gouffre. La dégradation est pratiquement l’antichambre de l’enfer étant donné que si les choses ne changent pas, l’agence de notation pourrait décider de transformer les obligations du gouvernement italien en ordures pour la prochaine évaluation. Les raisons pour lesquelles Fitch n’est pas allé plus loin sont liées à ce paragraphe du rapport:

Le secteur privé italien a quelques réserves pour résister à la forte détérioration à court terme des perspectives économiques. L’Italie a connu une amélioration des soldes financiers des ménages et des entreprises depuis 2012. L’endettement des ménages est extrêmement faible (53% du PIB au troisième trimestre de 19) et la richesse financière nette (actifs financiers moins passifs financiers) à 195 % du PIB est bien supérieur au niveau de la zone euro (153%).

Un paragraphe qui sonne comme un avertissement à l’épargne des Italiens.

Voici le texte original de Fitch avec les raisons de la décision prise.

MOTEUR CLÉ D’ÉVALUATION

Le déclassement des IDR italiens reflète les principaux facteurs d’évaluation et les poids relatifs suivants: Le déclassement reflète l’impact significatif de la pandémie mondiale COVID-19 sur l’économie italienne et sur la situation budgétaire du souverain. Fitch s’attend à une contraction du PIB de 8% en 2020 et les risques pour cette prévision de base sont inclinés vers le bas, car le coronavirus devrait être contenu au 2S20, conduisant à une reprise économique relativement forte en 2021. En cas de Selon la vague d’infections et la reprise généralisée des mesures de blocage, les résultats économiques seraient plus faibles pour 2020 et 2021.

Le ratio de la dette publique brute (GGGD) au PIB augmentera d’environ 20 points de pourcentage cette année. Notre prévision de base du GGGD est de 156% du PIB d’ici la fin de 2020, par rapport au “BBB” médian actuel de 36% du PIB. Selon notre scénario de base de la dynamique de la dette, le ratio GGGD / PIB se stabilisera à ce niveau très élevé à moyen terme, soulignant les risques de soutenabilité de la dette.

Les perspectives stables reflètent en partie notre opinion selon laquelle les achats nets d’actifs de la BCE faciliteront la réponse budgétaire substantielle de l’Italie à la pandémie de COVID-19 et atténueront les risques de refinancement en maintenant les coûts des prêts à des niveaux très bas au moins à court terme. . Cependant, une pression à la baisse sur la notation pourrait reprendre si le gouvernement ne met pas en œuvre une croissance économique crédible et une stratégie budgétaire qui renforce la confiance dans le fait que la dette publique / le PIB sera réprimé au fil du temps.

La taille (750 milliards d’euros) et la flexibilité du programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) de la BCE réduisent les risques de refinancement à court terme de l’Italie et aideront à faciliter sa réponse budgétaire à la crise. La baisse des rendements obligataires et une longue période d’assouplissement quantitatif devraient soutenir la solvabilité car elles réduisent le fardeau du service d’intérêt. Cependant, selon Fitch, les faibles rendements obligataires reflètent en partie les perspectives de faible croissance du PIB nominal et ne fournissent pas un soutien illimité aux notations souveraines, à la fois en termes d’un certain niveau de notation et pour une durée illimitée. L’espace budgétaire créé par la baisse des coûts des services d’intérêt depuis 2015 n’a pas été utilisé pour réduire le stock de la dette et financer les réformes propices à la croissance: le GGGD fin 2019 était de 134,8%, soit seulement 0,5 point de pourcentage en dessous du niveau de 2015. Selon Fitch, une réduction des rendements plus longs réduira également les incitations pour les futurs gouvernements à faire de la réduction de la dette publique et des réformes structurelles pour la croissance une priorité politique.

Les IDR italiens “BBB-” reflètent également les principaux facteurs d’évaluation suivants:

La notation est soutenue par une économie diversifiée et à haute valeur ajoutée, avec des indicateurs du RNB par habitant, la gouvernance et le développement humain beaucoup plus forts que les médianes du groupe de pairs.

Fitch prévoit une croissance de 3,7% du PIB en 2021, reflétant un rebond technique après le choc COVID-19 de cette année. La vigueur de la reprise au-delà de 2021 est très incertaine, compte tenu des faiblesses sous-jacentes de l’économie. La mauvaise performance consécutive à la crise financière mondiale, alors que seulement environ la moitié de la production perdue a été récupérée en 2012, est également un signe d’alerte.

Les perspectives du secteur bancaire se sont détériorées après le choc COVID-19 par rapport à nos attentes précédentes de stabilisation des performances et d’amélioration de la qualité des actifs en 2020. Fitch a révisé les perspectives du secteur de négatives à stables et a également révisé les perspectives sur évaluation de l’environnement d’exploitation des banques de négatif à stable en mars 2020. La profonde récession devrait amplifier les risques pour la qualité du crédit et exercer une pression sur les bénéfices et la rentabilité du secteur bancaire. Les mesures de soutien des pouvoirs publics aux secteurs des entreprises et des ménages, y compris les garanties d’État sur les prêts aux PME, devraient en partie soutenir la qualité des actifs et en atténuer en partie l’impact négatif sur les banques.