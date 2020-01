Liverpool One célèbre le succès de Noël et l’année record

Liverpool One a accueilli 5,5 millions de visiteurs au cours de la seule période de Noël.

// Liverpool One a accueilli 29 millions de visiteurs en 2019

// De nouvelles ouvertures de magasins ont dopé le succès des destinations

Liverpool One a clôturé une période festive réussie, signalant une augmentation de 5% des ventes au cours de la période par rapport à 2018, contredisant la tendance de la vente au détail.

Les résultats positifs de Noël marquent la fin d’une année record de performance à destination, avec des ventes en hausse de 2,5% sur les douze mois.

Les chiffres de fréquentation ont également inversé les tendances en 2019, avec un total de 29 millions de visiteurs à Liverpool One tout au long de l’année. 5,5 millions d’entre eux ont assisté à la période de Noël.

Il y a eu 17 nouvelles ouvertures sur la destination, ce qui a stimulé les performances positives.

Les détaillants comprenaient Ralph Lauren, Virgin Holidays et Morphe.

Parallèlement aux nouvelles ouvertures, 25 000 pieds carrés d’espace ont été renouvelés avec les locataires existants, tandis qu’un total de 5,3 millions de livres sterling a été investi par les détaillants et les opérateurs dans des espaces nouveaux et existants.

Pour terminer l’année, le détaillant de mode de vie Kate Spade a également choisi Peter’s Lane pour son premier pop-up de Noël dédié au Royaume-Uni et la toute première boutique en dehors de Londres et de l’Écosse.

“Ce fut une année de croissance remarquable pour Liverpool ONE, qui fait honneur à notre stratégie de location avant-gardiste et à une série de campagnes bien pensées”, a déclaré la directrice de la gestion d’actifs de Grosvenor Europe, Alison Clegg.

«Accueillir une multitude de grandes marques et voir les occupants consacrer des investissements substantiels dans les magasins existants de la destination, a propulsé la trajectoire passionnante de Liverpool ONE en 2019.»

L’investissement de Liverpool One dans les activités d’animation a également entraîné les résultats records de l’année, notamment sa campagne de réalité augmentée “Dinosaurs Unleashed”, l’activation annuelle “Tickle the Ivories” et une installation de diapositives géantes tout au long des mois d’été.

Pour conclure l’année, la destination a organisé une série d’événements festifs pour tous les âges, avec des billets vendus à toutes les dates et week-ends clés.

