Livre blanc: détaillants de luxe et données sur le trafic

Des informations pour des expériences de magasin sans faille

La vente au détail de luxe subit une transformation.

Le magasin physique passe de transactionnel à expérientiel. Dans le commerce de luxe, les clients exigent des expériences personnalisées et un service exceptionnel. Les acheteurs à dépenses élevées s’attendent à ce que le choix, la commodité et l’aide qu’ils reçoivent en magasin dépassent ce qu’ils trouveraient ailleurs.

Téléchargez notre nouvel ebook et découvrez comment:

Améliorez l’expérience d’achat des clients en optimisant la navigation en magasin et les niveaux de service

Suivez les performances des magasins et du personnel et définissez des KPI significatifs

Bénéficiez de données de trafic de référence spécifiques au luxe avec notre outil Market Intelligence

Comprendre le parcours client, le temps de séjour et les visites répétées.

