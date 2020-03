Livre sterling: la monnaie la plus forte du monde

Depuis plusieurs années, la livre sterling est considérée comme la monnaie la plus forte du monde. Baser leur pouvoir d’achat sur la richesse de l’économie britannique. Cependant, au milieu de la crise économique mondiale majeure du Coronavirus, la livre est-elle toujours la monnaie la plus forte du monde?

La force de la Balance

Il faut d’abord comprendre qu’elle constitue une monnaie forte dans le monde, il faut donc commencer par le contexte de la livre.

Historiquement, il y a eu une poignée de devises reconnues pour leur force dans le monde, dont la livre sterling, le dollar et l’euro. Étant à l’origine de la force du dollar, non seulement l’énorme base économique des États-Unis, mais aussi sa condition de référence internationale pour les transactions commerciales.

Pendant ce temps, la force de la livre sterling et de l’euro provient directement des capacités des économies du Royaume-Uni et de l’Union européenne. Le Royaume-Uni est reconnu comme un centre financier international majeur. Alors que la somme de toutes les économies de la zone euro les place comme une superpuissance économique.

Cela génère un flux constant d’argent vers l’économie britannique, ce qui renforce la valeur de sa monnaie. En outre, il fournit un effet de levier important sur les marchés internationaux, ainsi qu’un pouvoir de consommation important pour sa population. Qui peut acheter des produits à l’étranger à moindre coût.

De cette façon, la livre sterling est placée comme la monnaie la plus forte du monde, au-dessus du dollar et de l’euro.

Après la crise, est-ce toujours la monnaie la plus forte du monde?

Malgré cela, les défis auxquels le Royaume-Uni a été confronté ces dernières années rendent la position de la livre sterling comme la monnaie la plus forte du monde de plus en plus remise en question. Surtout à la suite de la sortie de ce pays de l’Union européenne et des coups portés à l’économie mondiale par le Coronavirus.

D’une part, le Brexit est un facteur de déstabilisation majeur pour la force économique britannique. Questionner son avenir en tant que place financière internationale. Depuis, jusqu’à présent, le grand avantage britannique à cet égard, était son accès privilégié aux marchés européens. Un avantage qui pourrait bientôt cesser d’exister.

D’autre part, la crise économique mondiale, générée par le Coronavirus, en interrompant les chaînes d’approvisionnement mondiales, a affecté pratiquement tous les marchés financiers du monde. Cela a également un impact négatif sur les performances de l’économie britannique, et donc sur la force de la livre sterling en tant que monnaie la plus forte du monde.

Cependant, malgré cela, l’économie britannique a réussi à résister aux attaques des deux crises avec une grande polyvalence. Actuellement, le prix de la livre sterling se situe à 1,23 dollar par livre et 1,12 euro par livre.

Avec cela, la monnaie du Royaume-Uni pourrait maintenir sa position de monnaie la plus forte du monde, même en période de grande incertitude mondiale.

Cependant, le retard des mesures de protection contre le coronavirus dans ce pays, nous oblige à rester vigilants sur ce qui se passe dans le pays au cours des prochains mois et sur la manière dont cela affectera la valeur de la livre sterling.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le