Loaf débauche le directeur financier de Debenhams pour son rôle de directeur financier

Anne Blixen-Finecke sera responsable de «tous les aspects de la finance, de l’informatique et de la conformité» chez Loaf.

// Loaf nomme Anne Blixen-Finecke comme nouvelle directrice financière

// Elle quittera Debenhams, où elle est actuellement directrice financière commerciale

// Blixen-Finecke a également eu auparavant des postes de direction en finance chez M&S et Tesco

Loaf a fait une descente dans les rangs supérieurs de Debenhams pour embaucher Anne Blixen-Finecke pour devenir son directeur financier.

Blixen-Finecke travaille chez Debenhams depuis 2016, actuellement au poste de directeur financier commercial.

Elle avait joué un rôle essentiel dans la fonction de partenariat financier du grand magasin ainsi que dans la supervision de ses divisions commerciales et opérationnelles.

Avant Debenhams, Blixen-Finecke avait des postes de direction financière chez Marks & Spencer et Tesco.

Loaf a déclaré que dans son nouveau rôle, Blixen-Finecke serait responsable de «tous les aspects des finances, de l’informatique et de la conformité».

Le détaillant de meubles a ajouté qu’elle “jouerait un rôle actif dans l’élaboration de sa stratégie de croissance à long terme alors que l’entreprise se lance dans des plans ambitieux pour doubler ses ventes et ses bénéfices au cours des cinq prochaines années”.

Le fondateur et chef de la direction de Loaf, Charlie Marshall, a déclaré: «[Anne is] un talent formidable avec une superbe feuille de route et une richesse d’expérience.

“Anne a été une recrue cruciale alors que nous cherchons à amener Loaf au niveau supérieur, et je ne doute pas qu’elle obtiendra de grandes choses ici.”

