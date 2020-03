LocalBitcoins a enregistré une baisse du volume des échanges

La plateforme d’échange peer-to-peer, LocalBitcoins, a enregistré une baisse du volume de trading Bitcoin. Cela pourrait affecter de manière significative les prévisions optimistes qui ont été faites concernant la crypto-monnaie d’ici 2020.

LocalBitcoins est l’une des plateformes d’échange d’égal à égal les plus célèbres au monde. Jusqu’à présent, la startup, basée en Finlande, avait servi non seulement de moyen d’échange, mais également d’indicateur du marché BTC.

Vous pouvez faire une analyse de la façon dont le marché Bitcoin est en analysant simplement le volume de transactions sur cette plate-forme. Vous pouvez même déduire à quel niveau l’adoption de la crypto est dans différentes régions. Cependant, cette fois, les données proposées ne prédisent pas un avenir trop favorable.

Déposez des LocalBitcoins. Mauvais présage pour l’écosystème?

En décembre 2019, plusieurs analystes ont déclaré que 2020 serait “l’année du Bitcoin”. La majorité a basé son argument sur la réduction de moitié de la crypto-monnaie, qui aura lieu dans quelques mois. Cependant, plusieurs facteurs pourraient montrer que 2020 apporte plus d’obstacles que d’avantages à la CTB.

Le premier est la baisse du volume des transactions en LocalBitcoins. Fin février, la plate-forme ne vendait que 3 144 BTC, son plus petit volume d’échanges hebdomadaires depuis mai 2013. De plus, elle a chuté d’environ 75% au cours de la même période l’an dernier.

La mauvaise nouvelle apparente pourrait donner à penser que la monnaie numérique entre dans une phase où elle présentera de mauvais rendements. Cela pourrait impliquer que les prévisions optimistes ne sont pas aussi vraies.

Cependant, il est nécessaire de voir l’image complète avant de juger si c’est un mauvais présage pour la crypto-monnaie.

Un obstacle attendu

Selon Veruska Xavier Filgueira, l’un des correspondants de LocalBitcoins, le volume des transactions BTC en dollars est similaire à ce que la plateforme avait au début de 2017. Il a également ajouté que:

“Certaines des variations de volume sont dues au niveau d’activité du marché des Bitcoins lui-même, mais notre service s’attendait déjà à ce que les changements réglementaires intervenus en 2019 aient un impact sur la plateforme.”

Ce qui signifie que la baisse du volume des transactions était une conséquence directe de la nouvelle réglementation pour les plateformes telles que LocalBitcoins.

Bien que ce soit sa justification, il y a d’autres points à considérer. Par exemple, le fait que les chiffres aient chuté peu de temps après que la plateforme a suspendu les comptes d’utilisateurs de longue date sans préavis. Bien que l’on pense que cela était la conséquence de la nouvelle réglementation stricte contre le blanchiment d’argent dans l’Union européenne. Ce qui ramènerait l’enquête au point de départ: que tout était de la faute du règlement.

Après ce qui précède, on pourrait conclure que la diminution du volume est liée à des problèmes de plate-forme et non pas tant aux performances de Bitcoin. Cependant, il est toujours bon de rester informé sur la crypto-monnaie et son développement.

