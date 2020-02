Location courte durée: entre détroits possibles et réglementations, voici une solution “sans stress”

Il existe une tendance sur le marché immobilier qui devient de plus en plus populaire. C’est celui de loyers courts: de nombreux propriétaires qui décident de louer pour de courtes périodes, généralement la durée n’excède pas 30 jours, leur maison.

Location courte durée: arrêter l’amendement à la Milleproroghe

En bord de mer, en montagne ou en centre ville, la location courte durée est une solution de plus en plus recherchée, notamment par les touristes qui ont ainsi tous les avantages de séjourner dans la tranquillité d’un logement lors de leur visite. Il existe aujourd’hui de nombreux portails en ligne qui permettent la rencontre entre l’offre et la demande et à partir de juin 2017 la loi qui réglementait la taxation des locations de courte durée.

La législation sur les loyers courts est fragmentaire et en constante évolution considérant que c’est un secteur qui recueille des chiffres importants, offre des emplois à de nombreuses personnes et est une incitation pour le tourisme et le secteur immobilier.

Récemment, un amendement au décret-loi de Milleproroghe a mis les loyers à court terme sous le feu des projecteurs. La règle dicterait essentiellement nouvelles et nouvelles limites (plafond des licences, nombre maximum de nuits, possession du numéro de TVA) dans un secteur déjà surchargé de nombreuses normes différent d’une ville à l’autre (mais non inclus dans une loi “cadre”) en tant que plainte de l’hôte.

Que propose Hostmate

Hostmate est une entreprise créée pour offrir aux propriétaires service professionnel qui leur permet de concilier la charge de la gestion opérationnelle avec les opportunités offertes par la location courte durée, a investi dans les ressources humaines en créant son propre service interne «Conformité» et offre ainsi un accompagnement supplémentaire aux propriétaires qui souhaitent louer à court terme. Le numéro un du département Virginia Soana commentaires:

«La législation et la bureaucratie de l’entreprise court terme il a toujours été complexe et, pour cette raison, Hostmate a placé beaucoup d’intention sur cet aspect depuis sa création. Notre structure dispose en effet d’une équipe dédiée Juridique & Conformité qui s’occupe de la construction de contrats ad hoc pour limiter les risques des propriétaires et faciliter le contrôle de la conformité quotidienne par son service opérationnel “.