Bien que la tendance des prix pour la location d’un appartement de deux pièces à Milan il favorise certainement les propriétaires, avec une augmentation de 4,1% entre octobre 2018 et décembre 2019, si l’objectif est étendu à toute l’Europe, le marché immobilier italien reste toujours parmi les moins dynamiques.

Selon les données recueillies à partir de 94 311 annonces de chambres privées en colocation, studios et appartements publiées dans les principales villes européennes sur la plateforme HousingAnywhere, Milan reste devant Turin (+ 3,3% et Florence (+ 3,0%) en termes de augmentation de prix pour les locations de deux pièces, mais est derrière presque toutes les autres grandes villes considérées dans l’analyse (à l’exception de Londres, Utrecht et Helsinki).

Comme l’année dernière, la meilleure affaire aurait été faite par le propriétaire d’un appartement de deux pièces à Barcelone, les villes où les loyers ont augmenté de 9,6% sur un an au quatrième trimestre 2019. Vienne (+ 8,9%) et Berlin (+ 8,3%) suivent dans cette catégorie.

Location de studios, Milan en forte croissance

Si vous limitez l’observation aux studios, la comparaison change considérablement. Milan marque une augmentation des prix de location, par rapport au T4 2018, de 9,8%, portant le tarif mensuel moyen à plus de 900 euros: Pour une chambre simple, cependant, vous payez plus de 630 euros, pour un appartement de deux pièces près de 1200 euros par mois.

Les hausses de prix enregistrées à Milan l’année dernière, limitées aux studios, sont parmi les plus importantes de toute l’Europe derrière Vienne (+ 14,6% pour une dépense moyenne de 804 euros) et Madrid (+ 10,2% pour un dépense moyenne de 837 euros). A Turin et Florence, l’augmentation a été beaucoup plus modeste, de 3,4 et 5% respectivement.

Prix ​​en valeur absolue

Laissant de côté la tendance du marché et revenant aux valeurs absolues, Londres est confirmée comme la ville européenne la plus chère pour ceux qui doivent louer une maison, que ce soit un appartement de deux pièces (1747 euros), un studio (1142 euros par mois) ou une chambre privée ( 697) euros.

Amsterdam est en deuxième position (appartements d’une pièce à 996 euros, appartement de deux pièces à 1675 euros, chambres privées de 627 euros) et troisième à Munich (studio à 1034 euros, appartement de deux pièces à 1525 euros et chambre privée à 688 euros).