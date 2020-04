L’occasion de changer à l’époque du coronavirus

Nous sommes soudainement chez nous, enfermés et attendant ce qui peut arriver avec le temps. Les heures passent et avec eux des jours, des semaines. Nos enfants nous demandent continuellement quand ils vont retourner à l’école tandis que nous, sans réponse, nous demandons quand la “normalité” reviendra dans nos vies … et c’est que personne ne le sait et le peu qui est connu n’est pas fiable, nous perdons même la confiance en qui dirigent le pays dans cette crise qui nous fait tant de mal.

La pandémie nous a unis car elle ne fait pas de distinction entre hommes, femmes, jeunes ou vieux. Il ne fait pas de distinction entre les pays ou les classes sociales; nous sommes tous exposés à tomber malades et nous sommes tous confrontés à des pertes, et de manière désespérée, nous recherchons et générons des informations de toutes sortes et nous ne faisons plus de distinction entre le faux et le vrai, entre l’important et l’inconséquent.

La fermeture nous confronte à notre famille et à nous-mêmes alors que la perte continue.

Nous devons nous arrêter et comprendre que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour affronter ce problème de la meilleure façon. Nous devons être empathiques avec qui «rester à la maison», c’est rester avec leur violateur; faire également prendre conscience que cette réalité affecte chacun de différentes manières et nous devons être généreux et compatissants, comprendre la compassion comme le sentiment que le malheur d’une autre personne génère parce que nous comprenons la souffrance qu’elle traverse et nous comprenons que, au longtemps, la souffrance de beaucoup, devient le nuage de mélancolie et de tristesse qui finit par régner.

Si nous perdons de vue le fait que nous sommes tous dans ce problème et que, en faisant du mal à certains, nous nous faisons du mal, la situation sera intenable. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons sensibiliser les autres, nous ne pouvons pas penser et agir individuellement; nos actions doivent contempler l’autre car la générosité que nous avons envers l’autre nous affectera.

“Voisin, tu as besoin de quelque chose?” C’est ainsi que le coronavirus provoque la solidarité

