Lockdown, pour Goldman Sachs en Italie le plus gros dommage économique. Aussi mauvais l’Inde et la Chine

L’Italie, l’Inde et la Chine seront les trois pays les plus affectés économiquement par le blocage des activités dicté par les mesures anti-contagion: c’est ce qu’une analyse menée par Goldman Sachs selon lequel le PIB de ces trois pays baissera de 25% au mois d’avril marqué par le lockdown. Le coup porté à la production, à l’échelle mondiale, serait plutôt de 17%.

Goldman Sachs souligne que le chiffre du deuxième trimestre, dans l’ensemble, devrait être meilleur que celui du seul mois d’avril, car une réouverture progressive des activités économiques est attendue.

L’analyse bancaire est basée sur deux éléments. La première comprend les estimations préliminaires du PIB déjà publiées par les autorités statistiques du Canada, de la France, de la Corée du Sud et de la Chine. La seconde, plus complexe, repose sur un “index de verrouillage»Qui vise à exprimer le niveau de fermeture atteint par chacune des économies observées par Goldman Sachs.

En comparant les deux éléments, les prévisions de PIB de certains pays avec leurs niveaux respectifs de lockdown, les analystes ont approximativement émis l’hypothèse (de leur propre aveu) quelle pourrait être la tendance du PIB en avril également pour d’autres pays.

Dans le graphique ci-dessous, il est possible d’observer, dans l’ordre, les États les plus affectés économiquement sur la base de l’intensité des mesures anti-contagion adoptées.

Parmi les principales économies mondiales, la Corée du Sud et le Japon seraient moins touchés (mais toujours avec un “hit” d’environ -14%), suivis des États-Unis (-17%). En revanche, l’impact du verrouillage serait extrêmement fort non seulement en Italie, en Inde et en Chine, mais aussi en Espagne et en France.

Les pays qui ont subi les fermetures les plus sévères

Avant d’entrer dans les graphiques développés par la banque d’investissement sur l’évolution des blocages dans les différents pays, voyons en détail comment se construit l’indice de référence. Ce dernier résume sept décisions politiques:

fermeture des écoles

fermetures sur le lieu de travail

annulations d’événements publics

fermeture des transports publics

campagnes d’information du public

restrictions internes à la circulation

contrôles sur les voyages internationaux

Pour évaluer le changement réel dans les comportements des individus, Goldman Sachs il a également utilisé les données quotidiennes de Google extraites de 131 zones géographiques. Mountain View, en effet, indique la fréquence des visites sur les lieux de travail, les centres commerciaux, les transports publics, les parcs et les résidences pendant la période de référence. “Cela fournit une image presque en temps réel de la façon dont les populations locales réagissent à la menace.”

Pas de surprise: en Europe, l’Italie est le pays qui, le premier et le plus intensément, a adopté des mesures anti-contagion. À l’échelle mondiale, seules l’Inde et les Philippines ont atteint des niveaux de verrouillage comparables à ceux de l’Italie.