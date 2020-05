L’odyssée des permis de conduire en 2020 après les effets de la pandémie de coronavirus

Les cours d’auto-école sont suspendus depuis la mi-mars, à l’exception des cours dispensés par voie électronique. Aux problèmes traînés depuis 2017, le secteur est confronté à un embouteillage d’étudiants, à des auto-écoles en danger et à des étudiants en mauvaise situation économique.

Le écoles de conduite d’Espagne attendent cette date: le 26 mai. C’est lorsque le phase 2 de la “désescalade” bien connue que le gouvernement prévoit pour le retour progressif à la normalité. Je corrige, à la “nouvelle normale”, et si tout se passe bien.

Le plan conçu par le gouvernement prévoit différentes phases de désescalade. Les auto-écoles n’entrent pas dans la section des centres d’éducation et de formation qui entrent dans la phase 1, il est donc nécessaire d’attendre la phase 2. Dans certains territoires, la phase 2 peut être atteinte précédemment, étant donné l’impact local moindre de la pandémie.

Formentera (îles Baléares) et El Hierro, La Graciosa et La Gomera (îles Canaries) pourraient aller de l’avant

Les auto-écoles ne peuvent pas revenir à la normale sans garantir l’hygiène et la santé des enseignants, des étudiants et des autres employés. En classe, le nombre d’étudiants théoriques devra être réduit, mais dans les voitures, c’est un peu plus compliqué de maintenir les distances.

Les voitures qui conduisent ont une double commande, c’est-à-dire que le professeur a les pédales répliquées sur le côté pour pouvoir actionner l’embrayage, le frein ou l’accélérateur. Donc, l’élève et l’enseignant doivent nécessairement aller de pair. Par conséquent, des mesures de protection telles que des écrans et des masques transparents seront nécessaires pour les deux.

Le secteur des auto-écoles commence déjà à se préparer à reprendre ses activités. Selon le président des employeurs du CNAE, Enrique Lorca, chaque mois d’inactivité a un impact de 100 millions d’euros. Et ce n’est pas tout, vous devez avoir les problèmes impliqués.

Entre juin et décembre 2017, une crise majeure s’est produite dans le secteur lorsque les examinateurs de la DGT ont déclenché une grève, provoquant un “bouchon” pour des centaines de milliers d’étudiants. En novembre 2019, le «plug» était estimé à environ 300 000 étudiants. Ajoutez les 130 000 à 160 000 examens non effectués depuis la déclaration de l’état d’alarme, selon Formaster.

Photographie: École de conduite Miguel (Flickr) CC BY

La situation des auto-écoles est critique. Depuis que le gouvernement a interdit les licenciements, les employés du secteur ont dû prendre des ERTE. Lorsque les auto-écoles rouvriront, elles ne pourront plus avoir la même activité, effet secondaire de la “nouvelle réalité”. Moins de revenus, mais les mêmes dépenses qu’auparavant.

À ce contexte, il faut ajouter la grande concurrence dans laquelle les auto-écoles étaient entrées ces derniers mois, réduisant les prix et les marges, donc des milliers d’auto-écoles sont dans une situation financière délicate malgré ces dépenses qui ont pu être différées, telles que les frais d’assurance ou de location de voiture.

La grande majorité des auto-écoles sont de très petites entreprises

On ne peut pas non plus supposer que les étudiants qui avaient suivi une formation avant la déclaration de l’état d’alarme continueront leur formation, surtout s’ils ont subi une baisse de revenu dans leur noyau familial en raison d’un licenciement, d’un ERTE ou de toute autre éventualité. . Les prévisions économiques du FMI et de la Banque d’Espagne sont désastreuses pour cette année.

De plus, la DGT n’est pas non plus en mesure d’alléger le bourrage d’examens qui se sont accumulés et traînent depuis deux ans. En d’autres termes, les candidats devront prendre la licence avec beaucoup de patience, en particulier ceux qui prétendaient avoir la permission entre leurs mains pour en profiter cet été.

Pendant ce temps, les auto-écoles développent un protocole qui devra impliquer l’achat de matériels tels que des machines génératrices d’ozone pour la désinfection rapide des voitures après les cours pratiques. Plus de dépenses, mais des maux nécessaires. Une aide gouvernementale, si elle se produit, serait la bienvenue.

Les auto-écoles disent à travers le président des employeurs du CNAE que leur “intention est de conserver tous les emplois”. Il existe un précédent pour 2007, les candidats à l’obtention de la carte pourraient demander des prêts de 500 à 1 000 euros pour payer leur formation et la restituer par tranches en trois ans, et sans intérêts.