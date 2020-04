L’OEA poursuit son plan de numérisation d’un million de PME au Mexique

Le plan, qui devait initialement être annoncé en mai, vise à assurer la transition d’un million de PME vers le commerce électronique afin de réduire la fracture numérique et d’empêcher ces types d’entreprises de disparaître.

“Le lancement était prévu pour mai de cette année et fait partie d’une série d’efforts que nous avons déployés dans d’autres parties de l’Amérique latine. Aujourd’hui, nous avons une équipe de plus ou moins 45 personnes qui travaillent pour donner des conseils, un soutien technique et des conseils. aux entrepreneurs de la région. Au Mexique, nous recherchons une moyenne d’environ 100 000 magasins à ajouter par mois, ce qui signifie que nous terminerions l’année avec plus d’un million », a déclaré Daniel Sánchez Mola, PDG de Kolau, une organisation qui est à la pointe du l’OEA.

L’importance de ce programme, selon l’OEA, est due au poids des PME dans le produit intérieur brut national, à leur faible taux de survie et aux défis auxquels elles sont confrontées face à la technologie.

Selon l’Institut de géographie et de statistique (INEGI) au Mexique, 95,4% des entreprises existantes sont des PME et contribuent à 52% du produit intérieur brut du pays, en plus de générer 72% des emplois formels à l’échelle nationale. Parallèlement, ces types d’entreprises ont tendance à survivre très peu, puisque seulement 62,6% des PME qui se sont formées en 2017 ont survécu à 2018, tandis que seulement 42,6% ont survécu jusqu’en 2019.

Selon l’OEA, seulement 10% des PME mexicaines sont présentes sur Internet et un pourcentage plus faible dispose toujours d’un mécanisme de vente en ligne. Manque de connaissances, de temps et de ressources financières.

