L’offre illimitée de liquidité FED ne réactive pas le marché

Tous les gouvernements du monde font de leur mieux pour éviter un effondrement de l’économie dû au Coronavirus. Cependant, il semble que ces efforts ne soient pas suffisants pour empêcher le marché de continuer à chuter. Même l’offre de liquidité illimitée de la Fed ne pourrait pas lever la Bourse de New York, comme Anthony Pompliano le commente dans notre tweet aujourd’hui.

La Fed a annoncé un QE illimité ce matin et les marchés sont toujours en baisse aujourd’hui.

Pensez-y une seconde.

La liquidité illimitée de la Fed ne suffit pas

De plus en plus de gouvernements occidentaux semblent manquer de ressources pour faire face à la crise économique causée par le coronavirus. Jusqu’à présent, en utilisant des packages incitatifs de plusieurs millions de dollars qui peuvent empêcher l’effondrement des entreprises nationales et que des milliers de personnes se retrouvent au chômage.

Le principal effet attendu de ces packages est de renforcer la confiance des investisseurs dans le marché. Les empêcher de quitter les marchés financiers, vendre leurs actifs à tout prix et conduire à l’effondrement de l’économie internationale.

Cependant, jusqu’à présent, ces mesures semblent avoir échoué. Eh bien, après aujourd’hui, la Réserve fédérale, mieux connue sous le nom de FED, a garanti une liquidité illimitée au marché, grâce à un programme agressif de rachat d’obligations du Trésor. Les marchés financiers ont poursuivi leur chute libre.

Il semble donc que l’offre de liquidité illimitée de la Fed ne serait pas suffisante, comme Anthony Pompliano l’a dit via son compte Twiiter:

«La Fed a annoncé des liquidités illimitées ce matin et les marchés ont continué de baisser aujourd’hui. Pensez-y un instant. “

Le marché continue de glisser avec un recul de 2,93% du S&P 500, montrant que l’offre de liquidité illimitée de la Fed n’est pas suffisante. Source: Yahoo Finance.

Tout cela crée une difficulté supplémentaire dans une situation déjà assez compliquée en soi. Eh bien, si les mesures prises par les gouvernements, comme la Fed, pour arrêter l’effondrement financier, elles n’atteignent pas les investisseurs avec suffisamment de force.

Il semble que le monde se dirige, sans rien pour l’arrêter, vers une crise économique comme nous ne l’avons pas connue jusqu’à présent. Quelque chose qui affectera certainement le marché des crypto-monnaies, mais surtout, cela nous affectera tous en tant qu’individus.

