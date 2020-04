L’offre mondiale d’or se redressera avec la réouverture de trois raffineries

L’offre mondiale d’or rebondira avec la réouverture de trois raffineries suisses.

Plus précisément, trois des plus grandes raffineries d’or au monde, situées sur le territoire suisse, pourraient rouvrir partiellement, après un arrêt de deux semaines qui a entraîné des interruptions de l’approvisionnement de ce métal dans le monde.

Situés près de la frontière suisse avec l’Italie, Valcambi, Argor-Heraeus et PAMP ont été fermés le 20 mars par un arrêté du gouvernement qui a suspendu les travaux industriels non essentiels pour endiguer la propagation du coronavirus.

Ces trois raffineries traitent environ 1 500 tonnes d’or par an, ce qui équivaut à un tiers de l’approvisionnement mondial, étant un point de transit clé, car elles sont chargées de purifier le matériau extrait de la mine et de façonner le métal pour pouvoir le déplacer entre marchés qui nécessitent de l’or dans différentes tailles et formes.

La crainte qu’il serait impossible de convertir suffisamment de barres de 400 onces stockées à Londres en barres de 100 onces utilisées à New York a fait grimper les prix à terme de l’or américain au-dessus des Britanniques après la fermeture des raffineries.

Valcambi et Argor ont obtenu l’approbation du gouvernement suisse pour rouvrir partiellement le lundi 6 avril. Le PAMP a confirmé vendredi dernier qu’il avait également la permission de rouvrir.

Selon ce que les entreprises ont expliqué, la condition de cette réouverture est qu’elles doivent respecter des mesures d’hygiène et de sécurité plus strictes.

Valcambi et PAMP ont expliqué qu’ils pouvaient fonctionner à moins de 50% de leur capacité. Argor a assuré qu’il aurait un “régime de travail réduit”, divisant son personnel en trois groupes pour travailler des équipes séparées.

L’impact économique de la pandémie de coronavirus fait augmenter la demande d’or par les investisseurs particuliers et financiers.

L’or a toujours été considéré comme un actif refuge offrant une meilleure valeur que les autres en période de turbulence.

Ces trois raffineries traitent également de l’argent et d’autres métaux précieux.

