Loi de finances, Gualtieri: “augmentation attendue du revenu disponible et baisse des inégalités”

Le revenu disponible augmente, les inégalités et les émissions diminuent. Ce sont les trois tendances mises en évidence dans Rapport sur le bien-être équitable et durable 2020, document qui analyse l’évolution récente et future des indicateurs de Bien-être Équitable et Durable à partir des effets des derniers Loi budgétaire, que le Ministre de l’économie et des finances, Roberto Gualtieri, envoyé au Parlement.

“Il s’agit d’un outil utile pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs politiques et éventuellement réorienter les choix publics”, souligne le Le ministre Gualtieri dans l’introduction du rapport, qui “documente l’impact positif des mesures prévues par la loi de finances 2020 sur de nombreux aspects, de l’inclusion sociale à l’environnement, du travail au bien-être économique, de la santé à l’éducation”.

En particulier, parmi les progrès les plus importants, celui enregistré par revenu disponible moyen ajusté, devrait croître de 2,2% en 2020 et de 2,7% en 2021, soit une augmentation de plus de 1500 euros par rapport à 2019, où il s’élevait à un peu plus de 23 milliers d’euros.

Le dernier mouvement budgétaire s’est en fait concentré sur réduction du coin fiscal sur les revenus du travail, associer cette mesure à d’autres mesures relatives aux renouvellements contractuels et aux nouvelles embauches dans le secteur public, des ressources supplémentaires pour les investissements et des mesures pour la famille, y compris la bonification immédiate de la prime de crèche et la mise en place d’une allocation universelle à partir de l’année prochaine .

Le document allume également les phares de laune baisse considérable de l’indicateur d’inégalité des revenus par rapport à 2018: mesures visant à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités (revenu d’inclusion avant et après la Revenus de citoyenneté) montrent des effets déjà évidents destinés à se renforcer en 2020. L’indice d’inégalité devrait passer du niveau de 6,0 en 2018 à 5,6 en 2021 et 2022.

«Un résultat particulièrement significatif, compte tenu de la situation mondiale et économique défavorable qui pourrait autrement conduire à une aggravation des inégalités. L’indice de pauvreté absolue diminue également, inversant de manière significative la tendance à l’aggravation de ce fléau social au cours de la dernière décennie “, lit-on dans le communiqué de presse publié hier par le ministère de l’Economie et des Finances.