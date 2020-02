Lombardie, la préférence pour la maison à louer augmente

De plus en plus d’Italiens décident de vivre en location non pas pour des besoins professionnels, mais pour le choix: les données publiées par leBureau d’études Tecnocasa. Le phénomène n’épargne même pas la région la plus dynamique du coffre: en Lombardie, en effet, 68,9% de ceux qui ont choisi de louer au premier semestre 2019 l’ont fait par choix de logement. L’augmentation des trois dernières années est donc remarquable: en 2016 la part était limitée à 49,2%, en 2017 elle est ensuite passée à 58,1% et en 2018 à 62%. Une augmentation constante qui s’est accompagnée d’une baisse de la part de ceux qui partent vivre en location pour raisons professionnelles: entre le premier semestre 2018 et celui de 2019 le pourcentage est passé de 37 à 30,1%.

A l’échelle nationale, ce chiffre est encore plus élevé qu’en Lombardie: les locataires par choix sont de 71,4%, contre 61,4% un an plus tôt.

Le contrat de location le plus utilisé en Lombardie est celui avec des frais gratuits de 4 ans plus 4 (77,1%), le pourcentage de contrats transitoires est de 14,8%, tandis que les contrats avec des loyers convenus s’élèvent à 8,1%. Toutes les valeurs à l’exception du loyer convenu (5,1% au premier semestre 2018) sont en baisse; au premier semestre 2018, les contrats d’honoraires gratuits ont enregistré un pourcentage égal à 82,4%, les contrats transitoires 12,5%. La coupe la plus louée est l’appartement de deux pièces (47,7%), suivi de l’appartement de trois pièces avec 30,3% de préférences.

En Lombardie, les locataires sont principalement couples ou couples avec enfants dans 56% des cas (une légère baisse par rapport au chiffre de 2018 était de 57,5%), alors qu’ils sont célibataires dans 44,0% des cas, contre 42,5%. Enfin, ceux qui recherchent un logement locatif dans cette région sont plus jeunes en moyenne: 45,0% ont entre 18 et 34 ans, suivis de la tranche d’âge entre 35 et 44 ans avec 24,8% .