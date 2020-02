Londres se prépare après le Brexit: pour travailler en Grande-Bretagne, “le quota 70” est nécessaire

la Royaume-Uni passer à l’action et commencer à définir les règles de l’immigration, après la fin de la transition post-Brexit, ou à partir de 2021. Des règles qui, selon les premières indications sont arrivées hier de ministre de l’intérieur, Priti Patel, elles paraissent nettement plus sévères que par le passé. Selon les plans du gouvernement, le visa de travail devait être introduit intégralement après la Brexit il ne peut être accordé qu’aux candidats – européens et non européens – qui ont un minimum de 70 points.

Et les points seront attribués (10 ou 20 par article) uniquement à ceux qui ont déjà des offres d’emploi de 25 000 £ par an et plus, des qualifications éducatives spécifiques (telles que le doctorat), des qualifications pour les secteurs présentant des pénuries d’emploi au Royaume-Uni et connaissance de l’anglais.

C’est fondamentalement un modèle de point “australien” Londres a décidé d’interdire l’accès aux nouveaux immigrants “peu qualifiés”, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas à l’aise avec la langue anglaise: y compris ceux qui, à partir de l’année prochaine, frapperont aux portes de l’île depuis les pays de l’UE.

Dans un programme publié par la BBC (voir ci-dessous), un exemple de chercheur universitaire qui peut être embauché au Royaume-Uni parce qu’il a atteint le “quota 70”, divisé en 20 points obtenus grâce à la qualité de l’offre d’emploi, autres 20 données sur les compétences démontrées par le chercheur, 10 points pour la connaissance de l’anglais anglais, encore 20 points pour type de recherche qui devra conduire, alors que pour le salaire initial il n’obtiendra aucun point car ce sera 22 000 livres.

Le cas est différent les travailleurs peu qualifiés, comme serveurs ou barmans, ou employés à la campagne pour la récolte saisonnière des fruits et légumes.

Le gouvernement fait savoir que dans ce cas le système de points ne sera pas appliqué mais mettra toujours un nombre limité d’accès sur une base annuelle: 10000 pour les travailleurs saisonniers dans l’agriculture et 20000 liés à la mobilité des jeunes, c’est-à-dire tous les enfants qui choisissent Londres ou d’autres grandes villes du Royaume-Uni pour améliorer l’anglais et travaillent en même temps dans des restaurants ou des pubs pour subvenir à leurs besoins.

Oppositions sur le pied de guerre

Les oppositions ont contesté cette stratégie, arguant que le modèle australien filtre mais encourage l’immigration, alors que cette version menace de le décourager tout court.

Les travailleurs ont demandé à obtenir au moins certains exceptions dans des secteurs stratégiques tels que la santé, où les rôles d’infirmière sont actuellement largement couverts par des étrangers. Alors que les libéraux démocrates ont accusé le gouvernement de “xénophobie”.

la Confindustria britanniquea, au nom des entrepreneurs, a salué certains aspects de la réforme annoncée, mais non sans réserves quant aux risques de limitation du recrutement de la main-d’œuvre par l’entreprise.

Patel a cependant répondu que le monde des affaires pourra toujours compter sur l’au-delà 3 millions de citoyens européens qui travaillent déjà dans le Royaume (non concerné par les nouvelles règles); et pour le reste, ils devront “abandonner la recherche de travail à bas prix” par les immigrés, investir plutôt dans le développement de “technologies d’automatisation”