L’optimisme revient sur le marché britannique des hypothèques et des remortgage

Les prêteurs reconstituent leurs produits hypothécaires, les taux deviennent plus compétitifs et les instructions d’hypothèque augmentent. Comment cela affectera-t-il le marché du logement au Royaume-Uni?

Des milliers de propriétaires, acheteurs et investisseurs de plus à travers le Royaume-Uni pourraient désormais poursuivre leurs projets grâce à une augmentation des options d’emprunt. Bien que le marché soit encore plus restreint qu’il ne l’était avant le coronavirus, le dernier assouplissement des critères devrait donner une impulsion bien nécessaire au marché immobilier du pays.

Certains prêteurs qui avaient auparavant supprimé leur offre de produits hypothécaires ont ramené certains produits sur le marché. À l’échelle nationale, par exemple, offre à nouveau des prêts hypothécaires aux personnes avec seulement un dépôt de 15%. Halifax, Virgin et Santander ont également levé certaines de leurs restrictions. Cette décision signifie qu’un choix d’options beaucoup plus large est désormais disponible pour les emprunteurs – ce qui signifie que beaucoup de ceux qui avaient suspendu leurs achats peuvent agir maintenant.

Remortgages en affaires

Les remortgages sont un autre aspect du secteur touché par le coronavirus. Cependant, de nouvelles données de LMS montrent que les instructions grimpent à nouveau après une «immersion de coronavirus» initiale. Entre le 6 avril et le 13 avril, les nouvelles instructions ont augmenté de 9%.

La recherche LMS montre également que les demandes d’hypothèque et les annulations sont restées stables tout au long de la crise. Pour les propriétaires concernés par le remortgaging dans la crise, c’est un signe positif que le marché est en mesure de continuer dans une certaine mesure. Comme l’affirme le PDG de LMS, Nick Chadbourne, les résultats sont la cause d’un «optimisme discret».

“Des niveaux d’activité prometteurs se poursuivent dans le secteur des hypothèques, les emprunteurs optant pour de nouvelles offres et les niveaux de service de l’industrie restant solides”, ajoute-t-il. “Tous les paramètres se maintiennent.”

«L’industrie fait preuve de résilience pendant une période de test, et nous espérons que cela se poursuivra alors que le travail acharné de l’industrie porte ses fruits et s’adapte aux emprunteurs.

«Il a été prometteur de voir la collaboration entre toutes les parties prenantes au sein du processus hypothécaire alors que nous nous aidons mutuellement pendant la crise.»

Des taux hypothécaires compétitifs pour les acheteurs et les propriétaires

À la fin de la semaine dernière, le taux moyen d’une hypothèque à taux fixe de deux ans était de 2,11%. C’est en baisse de 2,15% la semaine précédente, selon Moneyfacts.co.uk. Ce fut le cas pour tous les LTV, à l’exception de 95%, ce qui reflète l’humeur actuelle à faible risque du marché du crédit.

Pour ceux qui ont un dépôt de 50%, cependant, le taux moyen de vendredi était de 1,92%, une baisse significative par rapport à 2,11% la semaine précédente. Si les acheteurs peuvent désormais obtenir un taux fixe à court terme, ces offres compétitives pourraient s’avérer économiques.

Les offres à plus long terme deviennent également moins chères, en particulier sur les LTV inférieurs. Pour les emprunteurs souhaitant se donner une perspective à très long terme, une hypothèque LTV de 50% sur 10 ans affiche désormais un taux moyen de seulement 2,09%. Ceci est en baisse par rapport à 3,22% la semaine précédente.

Eleanor Williams, experte en finance de Moneyfacts, a déclaré: «Poursuivant la tendance encourageante de la semaine dernière, où nous avons vu des indications précoces de prêteurs s’acclimatant à la« nouvelle normale »et commençant à retourner des produits dans leurs gammes, cette semaine a vu d’autres mises à jour positives d’une variété d’hypothèques fournisseurs.”

Pourquoi COVID-19 a-t-il affecté les prêts hypothécaires?

Depuis le début du mois de mars, de nombreux prêteurs ont restreint leur offre de produits. Une raison majeure à cela est le fait que les prêteurs ne peuvent pas évaluer correctement les propriétés en raison des règles de verrouillage. Beaucoup ont donc dû effectuer des évaluations «au volant» à la place, mais ce n’est pas toujours viable.

En raison des risques accrus pour le prêteur, beaucoup ne prêteraient que sur des propriétés relativement «sûres». Cela inclut ceux où l’acheteur a un dépôt important ou un niveau élevé de fonds propres. Il exclut souvent les propriétés «non standard», telles que les maisons de grande valeur ou celles fabriquées à partir de matériaux non standard. De nombreuses banques ont abaissé leurs ratios LTV typiques, certaines plafonnant leurs produits à 60% LTV.

Un autre facteur affectant les prêts hypothécaires a été la baisse du taux de base à 0,1% par la Banque d’Angleterre. Il s’agit d’un creux historique, et les hypothèques de suivi ainsi que certains taux variables standard refléteront cette baisse. Cela pourrait également avoir un impact sur les nouvelles options à taux fixe.

Le fait que les prêteurs jugent maintenant approprié de réduire leurs exigences en matière de dépôt montre une augmentation de la confiance. C’est également un signe que, comme dans la plupart des autres pays du monde, les banques et les sociétés de crédit immobilier sont désormais en train de se familiariser avec les solutions technologiques nécessaires pour continuer à traverser la crise.