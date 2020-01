L’or au plus haut niveau depuis avril 2013, à quoi s’attendre cette année

la cotation d’or, poussé de manière décisive par les tensions géopolitiques, il culmine depuis avril 2013, atteignant 1568,93 $ l’once. Selon divers analystes, les éléments de la politique internationale, combinés à un dollar plus faible et à des taux d’intérêt réels négatifs, continueront de soutenir la valeur de l’actif refuge par excellence.

Si tu le fais tensions géopolitiques ils ont tendance à détourner l’épargne des actifs risqués, de la même manière que les taux d’intérêt réels négatifs réduisent l’attractivité des titres à taux fixe et augmentent celui de l’or comme «valeur refuge».

Même si l’or ne paie pas de coupons, il peut bénéficier de phases de tension sur les marchés qui augmentent la demande de marchandises de valeur refuge, ainsi que de profiter de toute dépréciation du dollar (le métal jaune, en fait, est libellé dans cette monnaie).

Les éléments à l’origine d’une nouvelle augmentation

Selon i stratège marchandise d’Ubs, Joni Teves et James Malcolm, le prix de l’or sera d’environ 1600 $ l’once en 2020. Les deux analystes ont ajouté, dans une note aux clients mardi, que “les ventes des producteurs pourraient aider à freiner la reprise à court terme, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela bloque la tendance à la hausse plus large, surtout si les facteurs macroéconomiques se poursuivent. se déplacer en faveur de l’or “.

“Une nouvelle escalade” des tensions géopolitiques “entraînerait probablement une augmentation de la demande d’or, mais les répercussions sur les prix persistants et importants tendent à augmenter à mesure que l’incertitude continue”, ont ajouté les stratèges d’Ubs, affirmant qu’un “impact plus durable se produirait si l’incertitude entraînait une inflation plus élevée”.

Selon les stratèges de Macquarieau lieu de cela, les tensions géopolitiques ne seraient pas suffisantes pour justifier un rallye prolongé de l’or: “Les événements à risque géopolitique précédents ont été insuffisants pour soutenir une hausse des prix de l’or”, ont-ils écrit dans une note publiée mardi “. pour que les prix augmentent, une combinaison de faiblesse générale du dollar américain, de taux d’intérêt plus bas et d’une hausse des anticipations d’inflation serait nécessaire – en raison de la hausse des prix du pétrole et / ou des craintes d’un débordement négatif sur la croissance mondiale. “