Lorenzo Amor, réélu président de l’ATA

Né à Cordoue, Lorenzo Amor a été réélu à l’unanimité président de la Fédération nationale des associations de travailleurs autonomes (ATA) pour les cinq prochaines années à l’Assemblée des élections que l’organisation a tenue ce lundi à Madrid et a eu la présence exceptionnelle de la Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et celui du CEOE, Antonio Garamendi.

Au cours de son discours, Amor a demandé qu’il soit étudié pour créer un plan de confinement pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui “fait passer une petite facture” à certains secteurs de la société.

Il a également demandé au gouvernement et, en général, à toutes les administrations, de prendre en compte la réalité et le “quotidien de ceux qui créent des emplois” et que les normes promues en matière de travail mesurent les conséquences “de la norme »D’un autonome.

“Le présent et l’avenir des entreprises doivent être pris en compte”, a-t-il dit, après avoir également demandé à ce qu’il s’agisse de mesures dont il n’y a pas de “regrets” et exhorter au dialogue avec toutes les administrations. Amor a clairement indiqué qu’il continuera à travailler pour et pour les indépendants et à continuer à faire entendre les indépendants et à “laisser l’anonymat”.

“L’Espagne est un exemple de protection sociale pour les travailleurs indépendants et de grands progrès ont été réalisés”, a rappelé le président de la Fédération, après avoir constaté que de grands progrès avaient été accomplis, mais soulignant qu’il “restait encore beaucoup à faire”.

«Les défis d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que par le passé. L’Espagne est un pays d’indépendants, qui sont les principaux garants de l’emploi », a-t-il ajouté, après avoir précisé que l’ATA« est et continuera d’être une organisation engagée en faveur des objectifs de développement durable (ODD), de l’environnement, du développement durable et de l’égalité .

Amor a également souligné qu’il souhaitait aller plus loin et créer un secteur ibéro-américain, mais plaide également pour la dignité de la figure des entrepreneurs et des indépendants, en travaillant avec CEOE et Cepyme pour les indépendants et le réseau d’entreprises.

“Beaucoup considèrent l’homme d’affaires comme le loup à tuer, un comme la vache à traire et très peu comme le cheval qui tire la voiture”, a-t-il déclaré. Le président de l’ATA a affirmé vouloir travailler avec loyauté institutionnelle et avec les différents partis politiques avec un dialogue «légal et constructif» qui lui permette de faire face aux défis des indépendants.

Connexes

.