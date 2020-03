Loterie, c’est parti: premier tirage le 7 août. Comment participer

On en parle depuis trois ans, la date de départ est enfin arrivée: vendredi 7 août 2020. C’est le jour où le premier tirage du loterie de réception, le nouveau système développé par le gouvernement pour tenter de limiter les cas d’évasion fiscale.

Mais la phase de lancement débutera le lundi 9 mars (midi), jour où l’Agence du revenu et Sogei ouvriront les inscriptions pour le “portail de loterie”. Un passage obligatoire pour pouvoir accéder à la nouvelle loterie. Fixer les règles du jeu est le disposition signée par le directeur de l’Agence du revenu, Ernesto Maria Ruffini, qui a défini les instructions pour participer au concours lié au nouveau «reçu électronique».

Qui peut participer

À partir du 1er juillet 2020, tous les citoyens majeurs et résidant en Italie pourront participer en effectuant un achat d’un montant égal ou supérieur à 1 euro de biens ou de services en dehors de l’exercice d’une activité commerciale, artistique ou professionnelle avec des opérateurs qui transmettent par voie télématique le frais et montrant leur code de loterie.

Les règles à suivre

Pour obtenir le code de loterie entrez simplement le votre code fiscal dans l’espace public du «portail de loterie». Une fois généré, le code peut être imprimé sur papier ou enregistré sur un appareil mobile (téléphones mobiles, smartphones, tablettes, etc.) et affiché à l’opérateur.

Chaque reçu valable pour la participation à la loterie générera un certain nombre de billets virtuels pour participer au tirage, égal à un billet pour chaque euro de contrepartie, avec arrondi à l’unité euro supérieure si la virgule décimale est supérieure à 49 cents.

En d’autres termes, plus le montant dépensé est élevé, plus le nombre de billets associés à l’achat est élevé, jusqu’à un maximum de 1 000 billets virtuels. Par conséquent, pour des frais égaux ou supérieurs à 1 000 euros, le nombre maximum de billets générés sera en tout état de cause de 1 000.

Tirages mensuels

Pour 2020, les tirages seront mensuels, avec un nouveau tirage annuel. Pendant la phase de démarrage, il y aura des tirages mensuels avec 3 prix par mois de 30 000 € chacun et un tirage annuel avec un prix de 1 million d’euros.

Après celui du 7 août, les tirages mensuels suivants auront lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. De plus, à partir de 2021, des tirages hebdomadaires seront également activés avec 7 lots d’une valeur de 5 000 € chacun. Les prix de loterie ne seront soumis à aucune taxe.

En participant au concours – souligne l’Agence – “vous contribuerez activement à réduire l’écart entre la TVA potentielle et celle perçue par l’État et à améliorer les services offerts à la communauté”. Toutes les règles sont contenues dans une disposition des directeurs de l’Agence du revenu et de l’Agence des douanes et monopoles