Lotus exclut le développement du successeur de 3-Eleven

Le Lotus 3-Eleven a depuis longtemps quitté le marché. Un modèle qui a connu un succès commercial notable en dépit d’être un produit en édition limitée. Malheureusement, et malgré la bonne réponse de ce modèle, Lotus écarte, pour le moment, le développement d’un successeur.

C’était en 2018 lorsque le Lotus 3-Eleven il a dit au revoir au marché. Ce biplace sport très intéressant conçu pour profiter d’une “journée piste” s’est déchaîné avec style en édition limitée. Depuis lors, Lotus n’a pas eu d’alternative à ce véhicule dans sa gamme, ni un modèle qui, par concept, ressemble à ce qu’était le 3-Eleven.

Lotus note que 3-Eleven a connu un succès commercial notable. Tout cela en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas d’un véhicule de série car il était limité à un petit nombre d’unités. Cependant, malgré le fait qu’il ait été vendu avec une certaine facilité, le développement d’un successeur n’est pas inclus dans les plans Lotus. Pour le moment, aucune hypothétique Lotus 4-Eleven n’est à l’ordre du jour.

Le Lotus 3-Eleven a frappé le marché pour prendre la place laissée par le 2-Eleven.

Le constructeur britannique basé à Hethel n’est pas fermé au développement de modèles similaires. Mais ce n’est pas une priorité. La vérité est que la marque est impliquée dans des projets beaucoup plus ambitieux et / ou importants. Par exemple, nous devons oublier le SUV Lotus attendu ou d’autres modèles qui fonctionnent comme l’Evija électrique ou le nouvel Esprit à mécanique hybride.

Matt Windle, directeur de l’ingénierie chez Lotus, a fait des déclarations intéressantes à cet égard. «Il y a de la place pour cela, mais nous avons tellement de choses à faire que nous sommes déjà engagés. La priorité est d’obtenir une nouvelle gamme de produits “, a déclaré Windle. Et, en plus de l’introduction de nouveaux modèles, la vérité est que la Lotus Elise et l’Exige réclament une rénovation complète.

D’autre part, Windle a laissé la porte ouverte à la possibilité qu’un projet de cette nature puisse être réalisé grâce à des accords avec d’autres fabricants. Il a assuré que «Lotus Engineering, le volet conseil de l’entreprise, se renforce également. Nous avons parlé programmes sur mesure avec d’autres entreprises. C’est une façon de résoudre ce problème, et je le retirerais aux meilleures équipes de développement de produits. Rien n’est encore confirmé, mais de nombreuses discussions sont en cours.

Lotus a offert le 3-Eleven dans une version route et une version spécifique au circuit.

Plus précisément, la position haute de Lotus fait référence aux modèles qui portaient des emblèmes «Manipulation par Lotus». Quelques emblèmes qui portaient des modèles de marques aussi disparates que Chevrolet, Saab ou Pontiac.