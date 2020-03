Louis Delétraz disputera les 1000 km de Paul Ricard avec Porsche

Louis Delétraz sera le match de 1000 km de Paul Ricard, deuxième tour de résistance du GT World Challenge Europe. Le choc des dates entre l’événement français et le tour IMSA à Detroit a obligé diverses structures à évaluer différentes alternatives pour remplacer l’un de leurs pilotes lors de l’événement de gala. Dans cette circonstance, GPX Racing a repris les services de Louis Delétraz pour concourir dans la Porsche # 40 aux côtés de Romain Dumas et Thomas Preining. Avec une expérience antérieure dans les ADAC GT Masters, Delétraz aura la difficile tâche de remplacer Dennis Olsen, champion en titre de l’Intercontinental GT Challenge.

À cet égard, Louis Delétraz a déjà roulé avec la Porsche # 40 lors du test officiel du GT World Challenge Europe à Paul Ricard, un test dans lequel il alternait au travail avec les six pilotes réguliers de l’équipe. À cet égard, Delétraz a pu améliorez votre ressenti avec Romain Dumas et Thomas Preining, des pilotes qui partageront la conduite avec les Suisses. Au-delà de cette participation, Louis concentrera ses efforts sur la saison de Formule 2 2020, une catégorie dans laquelle il concurrencera le Charouz Racing System, une structure avec laquelle il a déjà concouru en 2018 avant de rejoindre les rangs de Carlin.

Pierre-Brice Mena, directeur de l’équipe GPX Racing, a déclaré à propos de l’incorporation de Louis Delétraz à l’équipe: “Dennis Olsen va être aux États-Unis pendant la carrière de Paul Ricard, nous avons donc décidé de compter sur Louis Delétraz. Il fait partie de l’académie GPX Racing depuis longtemps, il était donc facile de lui faire confiance. Nous avons vu cette opportunité comme le moment idéal pour mettre Delétraz dans la voiture. Nous sommes à un moment où nous sommes compétitifs et je pense que c’est le meilleur moment pour le faire. J’espère vraiment que la course ne sera pas annulée et Louis pourra avoir une bonne performance. “

