L’outil de facturation que chaque petite entreprise devrait connaître

La facturation est un aspect essentiel de toute entreprise entrepreneuriale. C’est aussi incroyablement ennuyeux. Les petites entreprises doivent être payées, mais organiser les factures, les envoyer et garder une trace du moment (ou si) elles ont été payées devient un processus irritant. Bien que la numérisation ait rendu les choses un peu plus faciles, il existe encore de nombreux hoquets dans le processus de facturation.

Si cela vous semble familier, il est peut-être temps de consulter Invoice Crowd.

Invoice Crowd est une plate-forme Web conçue spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises afin de gérer plus efficacement que jamais la facturation, le traitement des paiements et la sensibilisation des entreprises. Cette application riche en fonctionnalités vous permet de créer des propositions convaincantes, de comprendre facilement les factures et d’automatiser les paiements sécurisés et rapides afin d’obtenir l’argent dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise rapidement.

Dans un tableau de bord, vous pouvez voir un aperçu avancé, consolidé et intuitif des estimations et des comptes clients de votre entreprise et planifier en masse les factures individuelles ou multiples des clients pour rationaliser le processus de recouvrement. Ensuite, le programme vous permet de planifier des rappels de paiement, de faciliter les paiements partiels et d’appliquer des frais de retard, le cas échéant. Invoice Crowd vous permet d’accepter les paiements par carte de crédit, les paiements PayPal et les virements ACH et vous permet de gérer jusqu’à cinq profils d’entreprise et 200 profils de client à partir d’un seul compte. Vous pouvez également ajouter toute votre équipe pour rationaliser la collaboration.

Invoice Crowd a reçu des critiques élogieuses sur Product Hunt, TrustPilot et Capterra car il est si convivial et utile pour les entreprises. Que vous essayiez de gagner de nouveaux clients ou de faciliter la vie de vos clients actuels, Invoice Crowd est à vos côtés. Normalement, 240 $ par an, vous pouvez obtenir un plan d’un an de Invoice Crowd pour seulement 48,99 $ aujourd’hui – une réduction de 75%.

