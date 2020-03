L’ouverture des marchés boursiers influence-t-elle le prix du Bitcoin?

Les différentes bourses du monde ont des heures d’ouverture et de fermeture pour le commerce. L’ouverture des principaux provoque généralement de forts mouvements, du fait de l’augmentation du volume des échanges, affectant plus intensément les produits les plus achetés de la région. Le prix du Bitcoin peut augmenter sa volatilité lorsque cela se produit.

Principales bourses mondiales, heures d’ouverture et de fermeture

La plupart des échanges d’actifs ont lieu du lundi au vendredi, 24 heures sur 24, avec des sessions par région / pays de 9 heures.

Au moment où les sessions se chevauchent, le volume des transactions augmente.

L’ouverture des sacs correspond à l’heure GMT. Source: Investir

Données importantes

Chacun constitue l’épicentre de l’échange de valeurs pour les continents auxquels ils appartiennent. La grande majorité des séances se déroule sans interruption, à l’exception de Hong Kong et du Japon, qui prennent une pause d’une heure pour le déjeuner. Les vacances de chaque pays affectent également les heures de votre sac. Les changements de fuseau horaire dus à la transition de l’hiver à l’été affectent les pays / régions qui connaissent cette situation. Malgré cela, l’heure GMT reste une référence.

Comment cela affecte-t-il le prix du Bitcoin?

Comme nous l’avons indiqué au début de cette publication, l’augmentation du volume des échanges à l’ouverture des bourses a un impact sur le prix des principaux produits échangés dans cette région. Et le Bitcoin ne fait pas exception.

L’entrée de nouvelles commandes, dont beaucoup sont planifiées par consensus lors de l’ouverture préalable à la mise en marché, provoque des mouvements brusques des prix.

Le prix du Bitcoin varie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien qu’il ne soit actuellement directement lié à aucun système économique, l’ouverture des sessions augmente la volatilité de son prix.

Il est pratiquement impossible de savoir exactement où un prix va évoluer lors de l’ouverture d’une session. Surtout quand il s’agit de Bitcoin. Ce qui existe, c’est une bonne probabilité que l’élan se produise au début de la session, car il est indiqué dans quelle direction la liquidité a été injectée, ce qui garantit le contrôle de l’un ou l’autre côté.

Enfin, si vous êtes un trader de crypto-monnaie, en particulier Bitcoin, l’ouverture des échanges peut être un bon moment pour profiter de la volatilité à court terme.

