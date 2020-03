Loyers à court terme: le resserrement vient, plus de trois propriétés louées est une entreprise

4 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’objectif du projet de loi sur le tourisme préparé par le ministère du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme et lié à la nouvelle loi de finances est de lutter contre les comportements illégaux, de promouvoir le tourisme durable et d’aider les entreprises. La mesure introduit un resserrement des loyers courts et de ceux qui font des bénéfices indus.

Le resserrement des loyers courts

Plus précisément, une règle énoncée dans la disposition fixe le seuil maximum pour trois appartements à louer, afin de ne pas être considéré comme une entreprise. L’objectif est de mettre des enjeux sur les plateformes web, sur le modèle Airbnb, en établissant un toit égal à 3 logements, au-delà de laquelle l’activité de leasing sera considérée comme entrepreneuriale. Ce n’est que dans le cas de moins de trois propriétés destinées à la location à court terme, qu’il y aurait la possibilité d’appliquer le coupon sec de 21%, le régime fiscal favorable qui vous permet de payer un impôt de remplacement pour l’impôt sur le revenu des particuliers et les suppléments connexes.

La disposition s’applique également “aux contrats conclus par des sujets exerçant des activités de courtage immobilier, ou des sujets qui gèrent des portails télématiques, mettant les personnes à la recherche d’un bien en contact avec des personnes qui ont des unités immobilières à louer”.

Code d’identification dans les publicités

Une autre nouveauté contenue dans la disposition concerne toujours les sujets qui louent des propriétés résidentielles à court terme qui sont tenus de publier le code d’identification dans les communications relatives à l’offre et à la promotion. Une obligation qui n’est aujourd’hui envisagée que pour les propriétaires des logements, ceux qui exercent des activités de courtage immobilier et ceux qui gèrent des portails télématiques, mettant en contact les personnes à la recherche d’un bien, ou de portions.

