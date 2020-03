L’UE, le Canada et l’Europe se rencontrent “préoccupés” par la politique énergétique d’AMLO

Selon des sources, des responsables des États-Unis, du Canada et de l’Europe se sont dits préoccupés par le fait que la position énergétique du Mexique érode la base juridique des milliards de dollars signés sous l’administration précédente.

Le gouvernement mexicain nie qu’il mine ces accords, mais a déclaré à plusieurs reprises que les contrats conclus à la suite de la réforme énergétique “ont endommagé le pays”, il a donc tenté de renégocier les conditions de certains d’entre eux. Les pays d’origine des compagnies pétrolières privées qui ont signé les contrats n’aimaient pas cela.

Lors d’une réunion organisée par l’ambassade des États-Unis vendredi matin à Mexico, des diplomates du Canada, d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Espagne et des Pays-Bas ont fait part de leurs préoccupations et de la meilleure façon de les transmettre à López Obrador, selon Cinq personnes familières avec la réunion. Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, l’ambassade américaine a répondu à . qu’elle ne discutait pas publiquement de ses pourparlers diplomatiques. Ni les autres ambassades ni le bureau de López Obrador n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Toutes les sources ont parlé sous couvert d’anonymat, en raison de la sensibilité de la question.

Les diplomates ont déclaré que les différents gouvernements divergeaient sur la nécessité de communiquer ouvertement leurs plaintes au président mexicain, de sorte qu’il ne sentait pas qu’ils le faisaient pression et qu’il finit par adopter une approche encore plus rigide.

López Obrador s’est engagé à renforcer le rôle de l’État dans le secteur de l’énergie, faisant valoir que la libéralisation du marché et la privatisation d’autres industries dans le passé ont aggravé les inégalités chroniques au Mexique et encouragé la corruption. Son protectionnisme, cependant, a affecté les investissements au Mexique l’année dernière et a contribué à un ralentissement qui a conduit l’économie à une légère récession.

Des entreprises du monde entier se sont engagées à investir des milliards de dollars au Mexique après la réforme énergétique du gouvernement de Peña Nieto, qui a ouvert l’exploration et la production pétrolières à l’investissement privé. López Obrador a critiqué et stoppé cette réforme, arguant qu’elle n’a pas produit d’avantages pour le Mexique.

