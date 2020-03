L’UGT voit des augmentations de salaire insuffisantes

L’Union générale des travailleurs (UGT) a célébré l’augmentation des salaires reflétée dans l’indice des coûts salariaux harmonisés (ICLA) publié par l’Institut national de la statistique (INE), bien qu’elle l’ait jugé «insuffisant» car il n’a pas encore évolué de manière adéquate vers familles en raison du niveau élevé d’insécurité de l’emploi.

Pour l’ensemble de 2019, le coût total de la main-d’œuvre a enregistré une augmentation moyenne de 2,8%, tandis que les salaires ont augmenté de 2,5%, les plus fortes hausses depuis 2008.

L’UGT a souligné que l’amélioration des données a été influencée “sans aucun doute” par l’augmentation du salaire minimum à 900 euros en 2019 et l’application dans les accords des critères salariaux inclus dans le IV Accord pour l’emploi et la négociation collective 2018- 2020, qui établit des augmentations de salaire supérieures à 2% et l’obligation pour les entreprises de fixer un salaire minimum conventionnel d’au moins 1000 euros en 2020.

En plus de poursuivre une politique salariale adéquate, le syndicat a demandé de retrouver une rationalité dans l’embauche et d’accroître la stabilité de l’emploi, ce qui, selon lui, passe nécessairement par le retrait de la réforme du travail de 2012.

Précisément, l’UGT a dénoncé que le statut des travailleurs, qui a maintenant 40 ans, a été faussé par les réformes sociales et économiques qui ont été adoptées depuis son lancement.

“La réforme du travail de 2012 a été particulièrement grave, la cerise sur le gâteau d’un modèle économique qui privilégie l’intérêt économique des entreprises par rapport à tout le reste et qui a affaibli la négociation collective, le droit du travail et la protection sociale”, souligne-t-il.

Pour cette raison, avant d’affronter la négociation d’un nouveau statut des travailleurs, l’UGT juge nécessaire de réparer l’actuel et de rétablir l’équilibre des relations de travail, ce qui, comme il l’a insisté, nécessite l’abrogation des deux dernières réformes, notamment celle de 2012.

Récemment, CCOO et UGT ont proposé dans un document envoyé au gouvernement et CEOE et Cepyme une série de mesures extraordinaires pour résoudre le problème du travail du coronavirus qui passerait par l’approbation urgente d’un décret-loi royal dans lequel un fonds de secours est activé extraordinaire pour couvrir les mesures qu’ils posent.

Parmi celles-ci figure la mise en place d’une prestation extraordinaire qui couvre 100% de la perte de revenus en cas de suspension d’un contrat de travail de quarantaine, de fermetures d’écoles, de centres de jour ou de restrictions de mobilité et sans exiger pour leur perception aucun délai de grâce.

Connexes

.