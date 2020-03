Luigi Gubitosi, TIM sur le terrain pour l’urgence Covid-19

L’urgence soudaine du coronavirus a complètement changé nos habitudes et en ce moment de nombreuses activités nécessitent des outils spéciaux pour pouvoir se dérouler normalement. Dans ce contexte, le système scolaire italien se révèle être l’un des secteurs qui a le plus besoin d’aide pour garantir que les élèves et les enseignants puissent effectuer des activités d’enseignement à domicile. À cet égard Luigi Gubitosi répondu à l’appel du ministère de l’Éducation: TIM a décidé de soutenir toutes les écoles italiennes dans des activités de formation continue grâce aux outils numériques avec la collaboration de Google et WeSchool.

Google propose aux écoles G Suite pour l’éducation, suite avec laquelle les enseignants peuvent travailler à distance avec leurs élèves, organiser leurs devoirs, améliorer la collaboration et promouvoir une communication plus efficace grâce à des cours vidéo à distance. TIM en collaboration avec WeSchool fournira, via un service d’assistance en ligne, un soutien technique et pédagogique à tous les professeurs, étudiants et parents qui ont besoin d’aide pour activer et utiliser les outils Google.

Luigi Gubitosi et TIM partent du Digital Risorgimento pour garantir une importante action de solidarité

TIM a lancé plusieurs initiatives qui, sous la direction de Luigi Gubitosi, ont lancé il y a quelques mois le projet “Digital Risorgimento Operation”, un projet qui inclut désormais les initiatives de solidarité mises en place. Le service de Helpdesk TIM propose une assistance sur la connexion des appareils, la création de comptes et la gestion des cours à distance avec Google Hangouts Meet et Google Classroom. WeSchool c’est plutôt la plateforme TIM de salle de classe numérique qui permet aux enseignants, à partir d’un ordinateur ou d’une application, pour mettre leur classe en ligne, partagez du matériel, créez des discussions, des vérifications et des tests, intégrez Google Drive et Google Docs et offrez des cours de formation gratuits sur G Suite for Education en tant qu’organisme accrédité par MIUR.

Google, TIM et WeSchool aident également les écoles et les enseignants à adopter des plateformes gratuites via le communauté lascuolacontinua.it, afin de créer de véritables classes numériques pour partager du contenu, vérifier les apprentissages des élèves et organiser des cours vidéo à distance, quelle que soit la technologie que l’école souhaite adopter ou a déjà adoptée.

Luigi Gubitosi: “TIM mettra des services d’avant-garde à la disposition de la protection civile pour la mise en œuvre du travail intelligent”

Le projet conçu pour les écoles italiennes n’est qu’une des initiatives mises en place par TIM pour permettre à l’Italie de réaliser autant d’activités que possible depuis son domicile. Luigi Gubitosi dans une déclaration explique les projets TIM: “L’initiative lancée par Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo, pour mettre à la disposition du pays des ressources importantes pour soutenir le système de santé et les entreprises est admirable. Pour ces raisons, nous mettrons à disposition les infrastructures technologiques, les plateformes de communication et les programmes pour l’école numérique et les services de pointe pour la mise en œuvre du travail intelligent pour la protection civile, les institutions et les entreprises italiennes. “

TIM a mis ses structures et ses compétences au service du pays pour faire face à l’urgence du coronavirus et relancer la société et l’économie dans les meilleurs délais. Luigi Gubitosi souligne que l’entreprise qu’il dirige est au premier rang pour surmonter l’un des défis les plus importants rencontrés par l’Italie de l’après-guerre à aujourd’hui: “Nous pensons que c’est la seule façon de faire face à cette situation et en tant qu’Intesa Sanpaolo, nous voulons faire notre part pour soutenir le pays. Ce n’est qu’avec unité et détermination que nous pourrons relever ce défi avec succès ».

Luigi Gubitosi a également voulu préciser comment le réseau TIM résout parfaitement la surcharge de trafic en raison de la multiplication du télétravail et des activités menées par les citoyens italiens qui impliquent l’utilisation du réseau: “Heureusement que les réseaux les ont bien construits, le trafic peut encore augmenter de manière significative, nous avons fait une série d’interventions pour nos réserves, nous avons d’amples réserves disponibles. Il n’y a pas de problème avec l’augmentation du trafic, il y a de l’espace. “

La Fondation TIM annonce le don d’un million d’euros pour l’urgence du coronavirus

L’entreprise dirigée par Luigi Gubitosi n’a pas seulement mis son infrastructure à la disposition des citoyens italiens pour lutter contre l’urgence Covid-19, mais il a également décidé de faire un don 500 000 euros et de lancer une souscription volontaire parmi les employés de TIM, en s’engageant à achever la levée de fonds jusqu’à 500 000 euros supplémentaires, en anticipant la totalité de la somme aux bénéficiaires. Les bénéficiaires de la somme allouée par la Fondation TIM sont quatre: l’hôpital San Raffaele de Milan, le Consortium pour la recherche en santé – CORIS de la région de la Vénétie, leHôpital Spallanzani à Rome et la Fondation IRCCS du National Cancer Institute « G. Pascale ”de Naples.

Fondation TIM il évalue également, avec les moyens encore disponibles, les initiatives concernant la post-urgence, notamment dans les domaines les plus proches en termes d’histoire et de compétence comme la télémédecine et, plus généralement, la combinaison de médecine et de technologies avancées pour la transmission à distance de données et de connaissances.

Luigi Gubitosi et TIM apportent donc leur plein soutien au pays en ce moment d’urgence dû au coronavirus, sans oublier les défis de demain.