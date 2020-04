Luis González: Vente aux enchères de sociétés pendues

Luis Gónzalez Villareal Source: Courtoisie

Cher lecteur, la pandémie actuelle a eu un impact sur notre population comme un tsunami non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi en provoquant des changements profonds et inattendus économie mondialeEspérons que nous sortirons tous bien de cette situation.

Bonne nouvelle dans le marché pétrolier c’est qu’ils ont déjà fait les premières baisses de production dans l’OPEP +, avec lesquelles on s’attend à ce que les prix du pétrole augmentent progressivement. Dans notre pays, lorsque les prix du pétrole augmenteront, d’importants revenus fédéraux seront générés par l’exportation de pétrole brut.

Le temps de régulariser le volume de la consommation de carburant Elle est incertaine, car nous ne savons pas dans quelle période une reprise industrielle complète sera réalisée. La pandémie et le manque de ressources dans les entreprises poussent de nombreux chefs d’entreprise à envisager la fermeture définitive et par conséquent le licenciement de personnel. Ce qui affecterait directement l’économie qui suit actuellement des mesures sanitaires.

De nombreux pays injectent des milliards de dollars pour relance de l’industrie et éviter ainsi la génération de chômage, qui va directement stimuler la consommation de ces pays pour revenir à la normale à court terme. Cela pourrait stimuler la consommation de carburant ainsi qu’une éventuelle accélération de la hausse des prix du pétrole avec la baisse des stocks mondiaux. Ce qui pourrait générer deux problèmes dans notre population, les prix élevés de l’énergie, avec un taux de chômage potentiellement élevé.

Et comme nous le disons ici au Mexique, dans ce scénario, les entreprises étrangères et nationales les plus solides pourront attraper des bourreaux, c’est-à-dire des entreprises étrangères qui ont injection de capital Leurs gouvernements auront l’occasion de se développer fortement dans le monde et au Mexique, en acquérant des entreprises fragilisées. Un facteur qui pourrait lui donner une plus grande impulsion est le taux de change, notre peso s’est affaibli, pour les entreprises internationales qui reçoivent des dollars et paient en pesos le salaire de chaque employé mexicain, et le coût des entreprises serait moins cher. La situation au Mexique serait une bonne affaire pour les étrangers.

Bien que dans ce nouveau scénario de contingence, les choses aient changé profondément et brusquement. Nous entrons dans une phase où tout est incertain, mais la vérité est que de nombreuses entreprises qui étaient à jour font déjà faillite, au point que même si nous aurons de grands projets fédéraux, ce qui stimulera considérablement l’économie du pays, s’il est généré un plus grand problème de chômage et des prix du pétrole pour atteindre les niveaux d’avant Covid-19, le problème pourrait s’intensifier au point que le gouvernement fédéral se retrouverait avec très peu revenus pétroliers et aussi par les impôts des entreprises qui seraient en faillite, face à un scénario très compliqué.

S’il était possible à l’avenir d’augmenter la production parallèlement aux prix internationaux du pétrole au Mexique, revenu fédéralMais cela dépendra de la rapidité avec laquelle l’économie mondiale se réactivera. Pour le moment, ce sont des décisions difficiles pour notre gouvernement fédéral.

Au cours des six dernières années, une pétrolisation, où les revenus fédéraux dépendaient davantage du pétrole, à tel point qu’avec des prix élevés, l’ancien président López Portillo a poursuivi en disant que nous devons nous habituer à gérer l’abondance, mais lorsque les prix du pétrole ont chuté, l’une des pires crises a été provoquée qui a vu le monde et maintenu pendant des décennies dans notre nation beaucoup de pauvreté.

Il y a plusieurs scénarios dans cette éventualité avec des prix du pétrole historiquement bas, si les industries les plus fortes et internationales venaient à attraper les entreprises pendues, nous pourrions éventuellement avoir une pause. Mais l’idéal est de promouvoir les deux secteurs, le pétrolier et l’industrielAfin de profiter de la pandémie comme une opportunité et ainsi générer un rebond économique national positif, ce qui fonctionne ne doit pas être changé, il faut le promouvoir.

Cher lecteur, face à cette situation défavorable à impact mondial, nous devrons travailler plus fort pour aller de l’avant, Êtes-vous déjà en train de vous adapter ou de vous réinventer?Comment se porte votre entreprise, peut-elle survivre aux nouveaux défis et habitudes du marché?

Merci, à la prochaine fois!

L’auteur est PDG de Petroland, ancien PDG de Pemex Franchises et constructeur de stations-service. Il est également distributeur agréé de la CRE; membre du PEI / NACS et consultant en efficacité énergétique.

Donnez votre avis: lgonzalez@petrolandmx.com

Ceci est une colonne d’opinion. Les expressions exprimées ici sont de la seule responsabilité de la personne qui la signe et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’El Financiero.