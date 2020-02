L’un des plus grands événements d’Apple en 2020 approche – le Coronavirus le gâchera-t-il? – .

Nous ne sommes que dans deux mois en 2020, et déjà une poignée croissante d’événements majeurs de l’industrie technologique ont été complètement sabordés grâce à la propagation continue du Coronavirus, dont les dernières données montrent qu’il est responsable de plus de 82 000 cas dans le monde et de plus de 2 800 décès. au moment de la rédaction de cet article. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, les organisateurs du Mobile World Congress ont annoncé l’annulation de l’événement de cette année, qui est le plus grand salon commercial mobile au monde et où certains des plus grands noms de la technologie présentent traditionnellement leurs derniers et meilleurs produits.

Dans l’intervalle, les principaux participants comme Microsoft ont commencé à se retirer de la Game Developers Conference qui, pour le moment, devrait encore débuter le 16 mars, bien que cela puisse encore changer. Dans le même ordre d’idées, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 disent qu’ils envisagent la possibilité d’annuler les jeux tout de suite, si le virus n’était pas contenu au moment où ils devraient commencer en juillet. Et aujourd’hui, Facebook a annoncé son intention de suspendre sa conférence F8 et prévoit plutôt d’organiser une série de rassemblements et d’événements virtuels qui seront annoncés à une date ultérieure. Tout cela nous amène maintenant à Apple.

Non seulement la conférence annuelle des développeurs du fabricant d’iPhone arrive dans quelques mois, mais Apple en annonce généralement les dates en mars. Cela déclenche déjà certaines prédictions sur ce que Apple fera, en fait, jusqu’à l’annulation éventuelle de la WWDC 2020 ou la poursuite du processus comme prévu.

Ce n’est pas comme si la société n’avait pas encore pris de mesures en réponse à la propagation continue du virus. En janvier, Apple a temporairement fermé ses 42 magasins en Chine. Apple a également déclaré plus tôt ce mois-ci que les effets commerciaux du virus, tels que les magasins fermés et le nombre réduit de personnes achetant des smartphones, entraîneraient la société à atteindre les objectifs de revenus qu’elle avait projetés pour le trimestre en cours.

Apple pourrait toujours annoncer les dates le mois prochain avec un astérisque, annonçant que la WWDC est toujours active, mais sous réserve des événements qui se déroulent. Et, dans le pire des cas, il pourrait toujours héberger l’événement à distance, un flux en direct étant la façon dont un grand nombre de personnes accèdent à l’événement maintenant, de toute façon. Néanmoins, tous les regards sont tournés vers Apple pour voir ce qu’il adviendra de la conférence annuelle, qui comportera toujours une présentation principale et le dévoilement de nouveaux logiciels pour ses innombrables appareils.

Au moins en ce qui concerne la gestion de la propagation de la maladie en Chine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré lors d’une interview avec le réseau Fox Business qui devrait être diffusé vendredi qu’il était “très optimiste” quant au fait que le pire pourrait être derrière le pays. “J’ai l’impression que la Chine maîtrise le coronavirus”, a-t-il déclaré. “Quand vous regardez les chiffres, ils diminuent de jour en jour.” Bien sûr, nous devrons voir cela se produire dans le reste du monde pour que cela fonctionne comme d’habitude chez Apple, concernant la WWDC et autrement.

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

