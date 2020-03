Lundi noir: le Bitcoin va-t-il augmenter ou s’effondrer?

Hier, l’humanité a de nouveau vécu uneLundi noir», Où le marché mondial est passé d’un vert clair à un rouge puissant. Et le Bitcoin (BTC) a accompagné le marché avec également des chiffres rouges. Une fois la poussière retombée, il vaut la peine de se demander: le Bitcoin va-t-il augmenter ou s’effondrer?

La nouvelle épidémie de coronavirus n’est peut-être pas à 100% responsable. Mais, comme l’ont dit de nombreux experts, “C’est grâce à lui que les investisseurs ont réalisé à quel point tout est mauvais”.

Les chiffres rouges étaient aussi odieux que ceux de 2008. Rien de tel n’a été vu depuis l’explosion de la bulle Subprime.

Le pétrole a chuté de 30%, puis les bourses asiatiques ont accompagné le pétrole avec une baisse de 6% à 7%. Et le matin, ce sont les indices du monde occidental qui se sont effondrés entre 8% et 10%.

On parle de milliers et de milliards disparus du jour au lendemain. Pas exclusivement pour le Coronavirus, mais pour 11 ans de croissance pratiquement ininterrompue. Période caractérisée par des impressions aveugles d’argent par les États-Unis et l’Union européenne.

Il est vrai que notre économie traditionnelle est très mauvaise. Il suffit de regarder les nouvelles de notre Amérique latine au cours des dernières années. Et comme nous, tout le monde traverse une situation similaire. Des épargnants européens avec des taux d’intérêt négatifs dans les banques, aux Asiatiques avec une inflation très faible et même négative.

Le Bitcoin se prépare

Contrairement à la précédente crise économique mondiale, l’humanité a le Bitcoin. Bien que ce ne soit peut-être pas à un rythme aussi rapide, il faudrait empêcher de nombreuses personnes de perdre à nouveau leur logement et leurs économies. Tout cela à cause de la mauvaise gestion des entités centrales qui jouent avec l’argent, qui finalement ne nous appartient pas.

Il s’agit de nous, tous les habitants de cet écosystème, d’essayer de sauver la majorité que nous pouvons. Mais une autre chose qui inquiète tout le monde est le fait que la CTB est censée être créée pour être une alternative au système traditionnel et aux crises du système normal.

Mais dernièrement, il a évolué à l’unisson avec les tendances du marché mondial traditionnel. Ce qui nous amène à nous demander: le Bitcoin va-t-il augmenter ou s’effondrer après ce lundi noir? Ici, nous apportons les deux visions différentes afin d’avoir une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre à court ou moyen terme si l’effet du coronavirus continue de s’aggraver.

BTC va s’effondrer

Ce n’est un secret pour personne que les dernières semaines ont été difficiles pour Bitcoin, car la principale crypto a vu sa tendance à la hausse au début de l’année être ruinée.

D’autant plus qu’il existe un certain nombre de facteurs concernant le sous-écosystème des mineurs, qui pourraient générer un scénario pire à court terme.

Ces facteurs liés à l’exploitation minière semblent suggérer que la CTB pourrait faire face à une intense période de déclin au cours des deux prochains mois. Tout cela alors que le Halving tant attendu approche.

La reprise observée au début de 2020 a fait passer le Bitcoin d’un minimum de 6800 $ à un maximum de 10500 $. Cette tendance semblait incroyablement forte, de nombreux investisseurs désignant Halving comme le générateur de tout cela.

Malgré ces opinions, les données sur les changements dans l’inventaire BTC des mineurs semblaient clarifier un certain scepticisme parmi eux quant à la longévité du petit Bull Run.

Les données de l’inventaire roulant de l’inventaire minier (IRM) ont montré que les mineurs ne vendaient pas beaucoup sur le marché. Ce qui suggère qu’il y avait certains doutes sur la solidité et la liquidité du marché malgré sa croissance constante du point de vue des prix.

À court terme, les traders experts en cryptographie pointent à 7700 $ comme un point de résistance important qui pourrait sauver Bitcoin d’une chute encore pire.

Ces facteurs simples montrent que la tendance baissière est peut-être loin d’être terminée.

BTC va augmenter

Les analystes remarquent largement que Bitcoin est juste au-dessus d’une région de support clé. Par conséquent, il est impératif que les taureaux du marché continuent de se défendre contre les pertes à court terme.

Un indicateur économique largement respecté montre que Bitcoin est toujours en voie de voir une remarquable reprise parabolique dans les jours et les semaines à venir. Ce qui pourrait conduire BTC à une récupération allant jusqu’à 14 000 $, puis de là à la lune.

Les acheteurs de BTC ont pu défendre le support clé de la crypto-monnaie à 7700 $ jusqu’à présent, ce qui semble être la seule région de support à court terme. C’est ce qui empêche de voir un désavantage nettement plus important.

Bitcoin Jack, un analyste crypto très respecté sur Twitter, en a parlé dans un tweet récent. Dans sa publication, il explique qu’après avoir perdu le niveau de support supérieur à 7 900 $, la CTB se retrouve sur des régions clés qu’elle devrait éviter de perdre.

«Quelques réflexions ici sur le prix du BTC. Nous sommes à -27% du haut. Nous arrivons à un groupe de niveaux d’assistance quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Les réactions, si elles sont haussières, sont souvent fortes et rapides », a déclaré Bitcoin Jack.

Il est important de garder à l’esprit que, malgré la vente continue de ces dernières semaines, Bitcoin est toujours en bonne voie pour voir des gains notables. Au moins, selon son modèle de «stock-to-flow» qui a été popularisé par l’éminent analyste de Bitcoin crypto, PlanB.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le