L’une des rares et précieuses Porsche 911 GT2 (993) aux enchères

L’un des exemplaires rares et précieux de la Porsche 911 GT2 de 993 génération sera vendu aux enchères cette semaine lors d’un événement à huis clos de RM Sotheby’s à Palm Beach. Il s’agit de l’une des 57 unités de rue du modèle et devrait coûter environ un million de dollars.

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de cette version rare et précieuse de la Porsche 911. Créée pour pouvoir homologuer le modèle en compétition, la 911 GT2 (993) n’était pas une simple variante améliorée de la voiture de sport allemande, puisque il avait une configuration très radicale et clairement orientée circuit, en plus d’une production extrêmement limitée qui était en grande partie destinée aux équipements clients de la marque, c’est pourquoi ces rares versions street sont très difficiles à trouver aujourd’hui.

Il n’est donc pas surprenant que les estimations de la maison de vente aux enchères dépasse de loin celle de toute autre version de cette génération de la voiture de sport allemande, bien que la vérité soit que le million de dollars en moyenne annoncé par RM Sotheby’s nous semble assez court si l’on tient compte des autres unités récemment vendues aux enchères de cette même version.

Son kit aérodynamique est sa principale caractéristique.

Lors des événements RM Sotheby’s à Londres l’année dernière 2016, un magnifique exemplaire de la Porsche 911 GT2 (993) a été vendu aux enchères dans un bleu azur saisissant. Cet exemplaire de 1995 a été vendu aux enchères pour 1,84 million de livres sterling, environ 2,18 millions d’euros au moment de l’échange. Les estimations entre 868 700 € et 1 005 800 € pointées par RM Sotheby’s pour ce spécimen gris argent polaire semblent plutôt courtes. Bien que les 30 113 kilomètres d’utilisation de ce spécimen puissent être la raison de cette évaluation.

Comme les versions les plus précieuses de la marque allemande, la Porsche 911 GT2 (993) est liée à une forte concurrence. Incapable d’approuver la 911 Turbo pour son système de transmission intégrale, la firme a décidé créer une nouvelle version en retirant le système d’entraînement de l’essieu avant, soumettant le modèle à une cure d’amincissement stricte et assemblant l’un des kits aérodynamiques les plus agressifs et frappants de l’histoire. Ce qui fait de cette version l’une des plus faciles à reconnaître dans la longue histoire du modèle allemand. Entre autres nouveautés, nous trouvons des portes et un capot en aluminium, des jantes Speedline avec un centre en magnésium et l’élimination de la banquette arrière et tous les éléments de confort superflus jusqu’à ce qu’il parvienne à réduire le poids de 227 kilos.

Au total, seulement 194 unités ont été fabriquées, dont la grande majorité des unités fabriquées étaient destinées à la concurrence et seulement 57 ont quitté l’usine avec les spécifications de la rue. Donc, curieusement, les unités de rue sont les plus rares de toute la série. De plus, bon nombre de ces unités de rue ont été modifiées, ce qui rend celles qui restent originales comme celle-ci encore plus rares et donc plus précieuses.