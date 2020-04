L’Union des comptables colombiens a souligné les utilisations des chaînes de blocs et des crypto-monnaies

L’Institut national des comptables publics de Colombie (INCP) a publié un nouveau bulletin dans lequel il est fait référence aux cryptomonnaies et à la technologie de comptabilité distribuée (DLT) qui les prend en charge. Le syndicat a décrit les registres décentralisés comme une technologie émergente qui devrait être évaluée à l’avenir pour leur multifonctionnalité.

Dans le document intitulé “Guide de l’audit interne de la blockchain”, l’organisation a expliqué quels sont les principes de base du fonctionnement du DLT, qu’est-ce qu’un mécanisme de consensus, les réseaux P2P, quels sont les contrats intelligents et leurs applications possibles. L’institut se fait l’écho des analyses précédemment réalisées par les bureaux d’études Deloitte et KPMG.

Il s’agit d’un deuxième bulletin d’information que l’institut publie sur les crypto-monnaies dans trois mois. Le précédent était le bulletin 158 publié le 30 décembre de l’année dernière. Concernant les blockchains, le rapport a déclaré:

En tant que technologie émergente, la blockchain continuera d’être évaluée pour sa multifonctionnalité, car la façon dont les organisations l’utiliseront sera très variée; par conséquent, le niveau de préparation de chaque fonction d’audit interne pour répondre aux risques posés variera également. Cependant, la priorité et le défi des services d’audit interne continueront d’être la capacité d’anticiper et de communiquer les risques et les opportunités liés aux progrès technologiques.

Institut national des comptables publics de Colombie.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le syndicat a souligné qu’il s’agit du prochain maillon de la chaîne car il s’agit d’un phénomène tirée par la “révolution des systèmes de paiement” en raison de la pénétration croissante d’Internet.

Couverture du bulletin des comptables publics de Colombie. Image: Institut national des comptables publics de Colombie.

Citant KPMG, l’institut considère que la blockchain tient comme un “gant” car il s’agit d’un enregistrement transactionnel, ordonné séquentiellement, avec la seule possibilité d’ajouter des enregistrements, sans possibilité de les modifier ou de les supprimer, ce qui se traduit par un potentiel pour en créer de nouveaux. systèmes de paiement à l’échelle mondiale via Internet.

Un point souligné par le bulletin est que les pays doivent réfléchir à la façon dont les systèmes de paiement vont au-delà du contrôle traditionnel des autorités monétaires et a mentionné l’annonce de Facebook de lancer leur propre crypto-monnaie.

La surveillance des crypto-monnaies et de leurs registres comptables sont des aspects qui ont été traités par le passé par des autorités ou des institutions de divers pays, comme cela s’est produit en Espagne et au Venezuela, par exemple. Dans le premier cas, il existe déjà une législation qui oblige les utilisateurs à déclarer la possession de crypto-monnaies telles que le bitcoin.

Au Venezuela, la Fédération des collèges d’experts-comptables a récemment approuvé un bulletin qui jette les bases de la manière dont les cryptomonnaies doivent être déclarées et comment elles doivent être établies dans les registres comptables. Bien qu’en Colombie, la position sur les crypto-monnaies soit plus fermée, le fait que l’INCP souligne ses applications potentielles envoie un signal qu’il y a plus d’organismes ouverts pour une adoption potentielle.