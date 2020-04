L’union et la solidarité doivent être des éléments fondamentaux de cette époque

En ces temps où nous vivons dans une incertitude totale quant aux impacts que le Covid-19 aura sur nos vies, dans les pays et dans le monde, dans lesquels nous ne savons pas combien de temps dureront les contagions et les décès, les chiffres à au niveau mondial et pour chaque pays, l’impact drastique sur les économies du monde, la façon dont nous nous comportons en tant que société, les systèmes politiques qui vont émerger, les dommages à l’usine de production, etc., il y a certains aspects qui sont vrais et que nous devrions nous concentrer.

Nous voulons tous un Mexique prospère, avec une croissance, sans pauvreté, sans corruption, avec justice et sécurité, avec une grande partie de la population de la classe moyenne, qui respecte et valorise les cultures autochtones, leurs coutumes; un pays doté d’un excellent système de santé et face à la pandémie, il est plus clair que jamais qu’il doit être universel et libre; un système d’éducation parmi les meilleurs au monde pour tous les Mexicains; un Mexique où tout le monde peut trouver du travail, qui favorise l’entreprenariat, la culture, entre autres.

Pour atteindre ces objectifs, il faut un gouvernement efficace, sans corruption, qui ait une vision de l’avenir, qui comprenne les possibilités de notre nation à court, moyen et long terme; un gouvernement qui dispose de ressources suffisantes et adéquates pour développer sa part, tant humaine que financière.

Le rôle joué par l’initiative privée dans le développement du Mexique auquel nous aspirons est tout aussi important. Par leur activité, les entreprises génèrent des emplois, le développement économique, la valeur ajoutée, le développement régional; ils génèrent une richesse qui est généralement réinvestie et avec cela le cercle productif recommence. Quelque chose de fondamental: ils paient des impôts qui représentent, de loin, le pourcentage le plus élevé des ressources dont le gouvernement a besoin pour son travail, ses programmes sociaux et ses engagements économiques.

Plus de 90% des entreprises mexicaines sont des micro, petites et moyennes (MPME), elles génèrent environ 78% des emplois dans le pays et ont des réserves de capital limitées, la plupart d’entre elles vivent au jour le jour.

Pour exercer leur activité, vendre leurs produits ou offrir leurs services, ces entreprises embauchent des personnes auxquelles elles versent des salaires, des avantages sociaux, IMSS, Infonavit, SAR; Ils paient également le loyer, l’électricité, l’eau, la téléphonie, Internet, le coût de production de leurs produits ou services, les taxes, les crédits, entre autres.

Face à l’urgence provoquée par le Covid-19, ses ventes ont été drastiquement réduites ou ne fonctionnent plus du tout, ce qui les expose à un scénario de faillite presque certain avec les conséquences correspondantes de chômage et de fracturation de l’usine de production; nous parlons de scénarios de millions de chômeurs.

Les grandes entreprises, qui ont plus de ressources pour faire face à cette crise – qui sont limitées – ont des engagements financiers très importants, ce sont elles qui contribuent un pourcentage beaucoup plus élevé au produit intérieur brut (PIB) du Mexique et nous en avons besoin.

Les gens doivent également être soutenus dans l’informalité.

L’activité productive fait la différence!, Améliore la qualité de vie dans les familles, les communautés, les pays; plus une activité est productive, efficace et constante, plus le niveau de développement est élevé.

C’est pourquoi il est si important, face à l’urgence nationale et mondiale à laquelle nous sommes confrontés, d’agir avec unité et solidarité en tant que pays, avec un plan national conjoint entre le gouvernement, l’initiative privée, les syndicats, la société civile, afin de définir ensemble des objectifs et de travailler sur prêt à les obtenir.

Nous avons besoin que le gouvernement soutienne l’usine de production, évite les faillites massives, le chômage, fournisse des liquidités aux entreprises avec des soutiens extraordinaires, fasse des investissements sans précédent dans des activités productives qui génèrent de gros volumes d’emplois.

Pour y parvenir, il peut faire des extensions dans le paiement des taxes, électricité, eau, soutiens en espèces, crédits, accélérer les contrats, payer à temps, ne pas avoir de sous-exécution dans le budget. Je pense que vous devriez utiliser la ligne de crédit de 62 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI).

Les entreprises, à leur tour, doivent faire preuve de solidarité avec leurs employés et la communauté dans laquelle elles opèrent, agir avec responsabilité sociale, se conformer à l’annonce que le Business Coordinating Council (CCE) a présentée en janvier.

Les syndicats doivent agir pour soutenir la protection de l’usine de production afin de sauvegarder les emplois de leurs membres.

Nous devons utiliser l’intégration du T-MEC pour rechercher des mesures et un soutien régionaux, encourager des chaînes plus productives entre nos pays.

Une société civile active est nécessaire dans les différentes sphères dans lesquelles elle peut influencer, engagée dans le développement d’une société plus juste, plus plurielle et inclusive.

Et entre tous, concevoir une réforme fiscale à grande échelle qui permette de générer des ressources avec une activité productive et de payer des impôts pour payer la dette acquise afin de mettre en œuvre des mesures anticycliques, de soutenir la société, les travailleurs et les plante productive, mais surtout à la population la plus pauvre.

J’ai écrit sur la grande réforme fiscale nécessaire pour le Mexique (première et deuxième partie), aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

