L’Union européenne approuve une aide d’État à la Grèce, à la Pologne et au Portugal

L’Union européenne a approuvé une série d’aides d’État à la Grèce, à la Pologne et au Portugal pour atténuer l’impact économique de l’épidémie de coronavirus, par le biais de subventions et de garanties de prêt.

La Commission européenne, qui applique la loi antitrust de l’UE, a assoupli ses règles pour permettre aux gouvernements de soutenir les entreprises et les banques, après que les usines ont commencé à fermer et que les Européens ont reçu l’ordre de rester à la maison pour arrêter la propagation du virus.

Dans des déclarations faites vendredi et samedi tard, la Commission européenne a fait part de l’approbation d’un programme d’aides d’État de 13 milliards d’euros pour l’économie portugaise, d’un plan de garantie d’État de 22 milliards d’euros pour la Pologne et d’un Plan de 2 milliards d’euros pour la Grèce.

Les experts estiment que les programmes ne faussent pas la concurrence dans l’Union européenne.

La vice-présidente exécutive de la Commission, Margrethe Vestager, a expliqué dans un communiqué que “ce programme de garantie polonais aidera les entreprises polonaises touchées par la crise actuelle des coronavirus à répondre à leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements”.

Concernant le Portugal, Vestager a indiqué que les 13 000 millions d’euros “permettront au Portugal d’accorder des subventions directes et des garanties publiques sur les prêts pour aider les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises à répondre à leurs besoins d’investissement et de fonds de roulement” .

D’un autre côté, Vestager a ajouté que le programme de la Grèce prévoit des garanties d’État sur les prêts de fonds de roulement.

La Commission européenne a également autorisé le gouvernement espagnol à accorder une aide publique aux entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus, considérant que le plan que les autorités espagnoles lui ont envoyé est valable dans les nouvelles conditions temporaires pour approuver une aide d’État. .

