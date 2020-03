L’Université CAECE d’Argentine et IBM s’engagent dans la formation professionnelle en blockchain

Les enseignants de l’Université CAECE d’Argentine ont reçu une formation sur la blockchain et les nouvelles technologies dans le cadre de l’Educathon 2020 IBM Argentine, qui s’est tenue les 27 et 28 février.

Plus de 150 professeurs d’université de partout au pays ont reçu des cours de formation sur la blockchain, l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la science des données, entre autres.

Comme expliqué dans un communiqué de presse, ces sessions de formation des enseignants ont eu lieu au siège d’IBM à Retiro, ville de Buenos Aires, mais en raison de l’appel élevé que l’événement a reçu au cours des deux dernières années, ils ont décidé accroître la capacité en utilisant les installations des établissements universitaires, à la fois dans la capitale argentine et dans d’autres villes du pays.

Le premier jour de l’Educathon Les avancées d’IBM sur la blockchain ont été présentées, services cloud et intelligence artificielle; pendant le deuxième jour, les projets éducatifs ont été présentés et la science des données a été discutée.

Dans des commentaires exclusifs pour CriptoNoticias, Sylvia Testa, directrice du Master of Data Science and Business Innovation, a déclaré que ont été deux journées intenses auxquelles ont assisté plus de 150 personnes qui a reçu des instructions de spécialistes IBM. En ce sens, il a expliqué ce qui suit:

Nous avons beaucoup d’intérêt pour la question de la blockchain. L’Université travaille sur un accord avec IBM, fournissant un soutien institutionnel et les étudiants sont très intéressés. C’est pourquoi dans l’un des sujets du Master, nous voyons la blockchain. Nous ne nous concentrons pas tellement sur les crypto-monnaies, mais nous encourageons les travaux de recherche qui traitent ces problèmes de manière égale.

Il a également déclaré qu’ils encourageaient l’apprentissage du sujet en faisant des activités à l’université et dans d’autres institutions, telles que la Chambre de commerce argentine, où des travaux pédagogiques ont été effectués au cours de l’année écoulée, avec la participation d’IBM.

Pour sa part, Sebastián García Lanís, directeur du Postgraduate and Extension, a indiqué que sont en train de mettre en place des outils avec la blockchain, fournies par IBM et d’autres sociétés de la région, pour relier et gérer ces initiatives d’innovation.

«Nous sommes à une étape très importante de l’Université CAECE, une institution qui a 52 ans de fondation et qui a été la première à avoir une carrière en génie informatique en Argentine. L’une des caractéristiques qui nous caractérise en tant qu’institution est notre soutien à la technologie et à l’innovation », a-t-il déclaré.

En ce sens, le Master en Data Science et Innovation a une durée de 4 périodes de quatre mois et nécessite un projet de diplôme final, comme il l’a expliqué. Dans ce document, les personnes qui ont un profil professionnel d’entreprises, de techniciens, de statisticiens ou de mathématiciens et d’autres domaines peuvent être formées et adaptées au marché du travail. Ce programme bénéficie également du support d’IBM.

S’adressant à la presse, Román Zambrano, CTO d’IBM Argentine, a expliqué que l’entreprise collabore actuellement avec des enseignants à travers le pays en ce qui concerne les technologies qui ont un impact important sur la société. Il a également assuré que tout au long de l’année, ils auront des activités avec la CAECE pour promouvoir l’utilisation de la technologie chez les plus jeunes.

Mais ce n’est pas la seule initiative qui se démarque dans la région, puisque l’Educathon d’IBM arrivera au Mexique la semaine prochaine (12, 13 et 14 mars) pour sa troisième édition au Tecmilenio Campus Las Torres University, à Monterrey, où Les enseignants recevront également une formation dans les domaines susmentionnés. Il y a encore une possibilité de s’inscrire.