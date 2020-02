Luxe et sportswear: voici les titres qui ont brillé en bourse en 2019

Les vêtements de sport et le luxe mais seulement celui made in France sont les secteurs qui ont dominé la bourse au cours de la dernière année. Pour le dire, une étude récente développée par Pambianco sur la tendance boursière de titres de mode dans l’année qui vient de se terminer.

Le luxe français n’a pas été affecté par les troubles qui ont frappé Hong Kong en effet, selon l’étude, non seulement ont bien performé en Europe, mais aussi en Amérique. Dans les États en particulier, les actions Tiffany bénéficié de l’acquisition par LVMH. Le luxe italien est statique, sauf pour Moncler et Prada, alors que l’américain est sorti d’une année 2019 plutôt pénalisante. Pas de différence géographique cependant pour les vêtements de sport qui, quelle que soit leur nationalité, ont triomphé, conquérant les croissances les plus fortes aux USA, en Asie et en Europe.

Luxe et sportswear: les titres les plus brillants

Mais quels sont les titres de luxe et de sportswear qui se sont démarqués plus que d’autres? Les géants brillent sur l’Europe LVMH, kering et Hermès qui ont vu leur part augmenter respectivement de 66,3, 48,5 et 40,6% au cours de la période considérée par l’étude. Un succès implacable pour le propriétaire de Lvhm, Bernard Arnault, qui enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 17% (+ 11% en organique) au troisième trimestre à 13,3 milliards d’euros.

Croissance de 14,2% pour Kering et 18% pour Hermès. L’Italien Moncler a fait un bond de 39% en étant parmi les valeurs affichant la plus forte croissance. En revanche, le luxe américain a été pénalisé, à l’exception de Tiffany, dont la part (+ 66,9%) a bénéficié de l’acquisition, en novembre dernier, par Lvmh, qui a acheté la maison pour 16 2 milliards de dollars.

En regardant le titres de vêtements de sport, puma a une part en hausse de 66,1% et est suivie de près par Adidas, dont le stock a augmenté de 59,5%. Mais c’est en Amérique que le sportswear est le protagoniste absolu avec les titres de skechers (+ 87,5%) e Lululemon (+ 87,1%) qui ont le plus progressé. Non loin se trouve le titre de Nike (+ 37,6%), Columbia Sportswear (+ 20,4%) e Under Armour (+ 15,4%).