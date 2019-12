Luz A. González: Crise environnementale, avec des pailles et des sacs en plastique?

Courtoisie

Aujourd'hui, le sujet de crise environnementale Il capte l'attention de tous les secteurs, y compris le gouvernement, les initiatives privées et les organisations de la société civile. Même des militants individuels élèvent la voix pour signaler la dévastation écologique de la planète, tel est le cas de Greta Thunberg.

Il est à noter que le sujet n'était pas à l'ordre du jour il y a environ 50 ans. Le première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, connue sous le nom de Conférence de Stockholm datant de 1972, et il a fallu près de 20 ans pour que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, mieux connue sous le nom de Sommet de la Terre, se tienne en 1992 à Rio de Janeiro, et bien qu'en 1988 le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui a souligné les dommages causés par l'émission de gaz à effet de serre et le changement climatique, l'attention portée à ces problèmes était pratiquement nulle.

En 1997, il a été annoncé avec "Hype et soucoupe" la signature du protocole de Kyoto qui prévoyait une diminution effective des émissions de gaz les plus nocives ayant conduit à l'effet de serre. Grâce à ce protocole contraignant, le la plupart des pays industrialisés ils ont supposé que les objectifs devaient être atteints entre 2008 et 2012. Encore une fois, les résultats de ce protocole avec tout et de l'amendement de Doha de 2012 étaient franchement modestes.

Cette année, Madrid a déjà ajouté 25 conférences sur changement climatique, même le Mexique a eu sa COP 16 à Cancun en 2010. De plus, d'autres conférences et réunions internationales ainsi qu'une multitude de protocoles, accords, engagements, déclarations et discours de centaines d'associations et de militants s'ajoutent. Cependant, en revanche, les émissions de gaz et d'autres polluants ont augmenté.

De l'avis de certains scientifiques, nous avons atteint des changements climatiques irréversibles qui incluent le dégel des pôles, l'augmentation des zones désertiques, les variations des températures dans le monde, l'élévation du niveau de la mer et des événements extrêmes tels que les tempêtes, les cyclones, ouragans Avec tous ces millions de déplacé par le climat tel que documenté par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations.

Maintenant, le sujet "Vert" C'est sur toutes les lèvres. Même les partis politiques prennent des positions en faveur de l'environnement pour obtenir des votes sans programmes réellement engagés à agir en faveur de ce problème.

La crise environnementale est réelle, la pollution l'est encore plus. Il est temps d'identifier les véritables causes et la responsabilité que nous avons tous à cet égard. En 1900, la population mondiale dépassait un peu plus de 1,6 milliard d'habitants, alors que l'an 2000 se clôturait à six milliards et aujourd'hui nous sommes plus de sept mille 700 millions. En à peine un siècle, la population a augmenté six fois. L'impact démographique est sans aucun doute un problème qui est rarement mis sur la table de discussion. Il convient de réfléchir à la empreinte écologique que nous avons chacun sur la planète.

Cette semaine, l'interdiction des sacs en plastique gratuits dans les supermarchés a été annoncée à Nuevo León, la question est: Le paiement peut-il être contaminé? Assez de simulations, assez de mesures palliatives. Quand la vente de couches jetables sera-t-elle interdite, quand les émissions de polluants des transports publics et des particuliers seront-elles abordées, quand la question de la pedrera sera-t-elle efficacement abordée? Interdire les pailles et les sacs en plastique dans les supermarchés ne résoudra rien. Arrêtez de faire semblant.

L'auteur est docteur en relations internationales, spécialiste des affaires mondiales et de la politique internationale et professeur-chercheur à l'École des sciences gouvernementales et sociales de Tecnológico de Monterrey.

Ceci est une colonne d'opinion. Les expressions exprimées dans ce document sont de la seule responsabilité de la personne qui le signe et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d'El Financiero.