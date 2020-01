LVMH affiche une “année record” avec un chiffre d’affaires de 45 milliards de livres sterling

LVMH fait état d’une “croissance exceptionnelle chez Louis Vuitton et Christian Dior”

// Le chiffre d’affaires de LVMH a atteint 45,4 milliards de livres sterling en 2019

// Le bénéfice du groupe a atteint 9,7 milliards de livres sterling

LVMH a enregistré une augmentation à deux chiffres de son chiffre d’affaires au cours du quatrième trimestre, malgré les protestations de Hong Kong qui ont fait chuter les ventes dans les magasins de la région.

Les revenus pour l’ensemble de l’année ont augmenté de 15% à 53,7 milliards d’euros (45,4 milliards de livres sterling), tandis que les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 12% par rapport à la même période en 2018.

Le bénéfice de la société mère de détaillants de luxe comme Louis Vuitton a atteint 11,5 milliards d’euros (9,7 milliards de livres sterling) en 2019, en hausse de 15% par rapport à 2018.

La marge d’exploitation a atteint un niveau de 21,4%.

Le groupe fait état d’une «croissance exceptionnelle chez Louis Vuitton et Christian Dior».

«LVMH a connu une autre année record, tant en termes de revenus que de résultats», a déclaré le PDG Bernard Arnault.

«L’attrait de nos marques, la créativité et la qualité de nos produits, l’expérience unique offerte à nos clients, le talent et l’engagement de nos équipes sont les atouts du groupe et ont, une fois de plus, fait la différence.

«Outre les nombreux succès de nos Maisons, les faits marquants de l’année incluent l’arrivée du groupe hôtelier exceptionnel Belmond, le partenariat avec Stella McCartney et l’accord avec la prestigieuse maison de joaillerie Tiffany & Co.

«LVMH est portée par un engagement permanent à la perfection et à la qualité, et par une vision à long terme alliée à un sens des responsabilités dans toutes nos actions d’entreprise, notamment dans son engagement pour la préservation de l’environnement, la durabilité et l’inclusion.

«Dans un environnement porteur qui reste incertain en 2020, nous restons vigilants et focalisés sur nos objectifs de progrès.

«Nous pouvons compter sur la force de nos marques et l’agilité de nos équipes pour renforcer, encore une fois en 2020, notre leadership dans l’univers des produits de haute qualité.»

Afin d’élargir encore son portefeuille, LVMH a acquis Tiffany pour 14,7 milliards d’euros (12,60 milliards de livres sterling) en novembre, ce qui en fait la plus grande opération de rachat de marques de luxe jamais conclue.

LVMH a déclaré que cette décision allait “transformer” sa division horlogerie et bijouterie.

L’acquisition accroît le profil du groupe dans le secteur de la bijouterie, augmentant sa part du marché des bijoux de luxe contre son rival Richemont et améliorant sa présence aux États-Unis.

