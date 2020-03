Lynk & Co 05 Limited Edition, un plus d’exclusivité pour le nouveau SUV chinois

Lynk & Co a décidé d’augmenter la mise avec son nouveau SUV. Le Lynk & Co 05 est transformé en un véhicule plus exclusif grâce à l’arrivée de l’édition limitée Limited Edition. Avec cette version, le lancement de ce nouveau modèle sera célébré. Il y aura un petit nombre d’exemplaires disponibles et tous auront une finition extérieure et intérieure spécifique.

L’arrivée sur le marché de nouveau Lynk & Co 05 a été retardé. Bien qu’il soit possible de réserver une copie en ligne depuis le 18 mars, il y aura encore plus de temps pour voir ce nouveau SUV rouler sur les routes de Chine. Conscient de cette situation, Lynk & Co a décidé de présenter une édition limitée très intéressante pour ce nouveau modèle.

Le nouvelle édition limitée Lynk & Co 05 Il atteindra les concessionnaires dans le but d’augmenter le pari et d’offrir un plus en termes d’exclusivité. Et c’est que, comme vous pouvez le voir dans les images qui accompagnent cet article, à l’extérieur comme à l’intérieur, il y aura des détails différenciants. Par conséquent, il arborera un look spécifique. De plus, il y aura un faible volume de copies disponibles.

La La production de la nouvelle édition limitée 05 sera limitée à 1 005 unités. L’extérieur de cette spéciale 05 se distingue par sa finition noire mate avec des détails Rock Red pour créer un contraste saisissant. De plus, derrière, il y a une petite plaque d’identification pour indiquer clairement à tout moment que nous ne sommes pas confrontés à un Lynk & Co 05 conventionnel. Les jantes sont également peintes en noir mat.

Laissant l’extérieur de côté, si nous nous y aventurons intérieur de la nouvelle 05 Limited Edition

nous serons enveloppés d’une atmosphère chaleureuse et élégante. Le même schéma de couleurs de l’extérieur a été choisi. Le rouge apparaît dans les coutures de la garniture et, par exemple, dans les ceintures de sécurité. De plus, le nom de cette édition limitée est visible sur les sièges avant.

Le équipement standard Ce sera une autre des clés de cette version. Et il sera très bien doté au niveau technologique. Il dispose d’un grand écran tactile de 12,7 pouces pour gérer le système d’infodivertissement, il est également livré avec un affichage tête haute en couleur (HUD), un tableau de bord numérique et un système audio Infinitiy Hi-Fi. Tout cela assaisonné d’une longue liste de systèmes d’aide à la conduite.

En ce qui concerne la partie mécanique, sous le capot de la nouvelle édition limitée Lynk & Co 05 se trouve un Moteur à essence de 2,0 litres avec 254 ch et 350 Nm de couple maximal. Le moteur est associé à une boîte automatique à huit rapports et à un système à quatre roues motrices.